Libanon hlási zásah budovy Hizballáhu

Bejrút/Ammán 14. apríla (TASR) - Libanon v nedeľu oznámil, že Izrael v nedeľu zasiahol budovu hnutia Hizballáh na libanonskom území. Jordánsko hlási zneškodnenie letiacich predmetov, ktoré narušili jeho vzdušný priestor, informuje TASR podľa správ agentúry AFP.



Zdroj z prostredia libanonského hnutia Hizballáh uviedol, že Izrael v nedeľu zasiahol jednu z budov tohto hnutia na východe Libanonu neďaleko hraníc so Sýriou. Terčom izraelského útoku bola podľa zdroja dvojposchodová budova patriaca Hizballáhu v okolí mesta Baalbek.



Libanonská štátna tlačová agentúra tiež informovala, že nepriateľský letecký útok zasiahol a zničil budovu v jednej dedine v okrese Baalbek na východe Libanonu.



Jordánska vláda vo vyjadrení uviedla, že sa zaoberala niektorými z letiacich predmetov, ktoré v noci stúpili do vzdušného priestoru krajiny. Libanonská armáda bude podľa vyjadrení vlády reagovať na všetko, čo by mohlo ohroziť bezpečnosť krajiny.