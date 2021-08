Hnutie Hizballáh: Irán doručí do Libanonu tanker paliva

Bejrút 19. augusta (TASR) - Ropný tanker vypláva v priebehu štvrtka z Iránu, aby navzdory americkým sankciám dopravil do Libanonu zásoby paliva, ktoré krajina zúfalo potrebuje, oznámil generálny tajomník libanonského šiitského hnutia Hizballáh Hasan Nasralláh.



Ako pripomína agentúra AFP, Nasralláh už predtým avizoval, že jeho hnutie sa obráti na svojho spojenca Irán, ak úrady nevyriešia akútny a rastúci nedostatok pohonných látok spôsobený rozsiahlou ekonomickou krízou.



Tento krok, ktorý je porušením amerických sankcií voči iránskemu ropnému priemyslu, môže Libanon zatiahnuť do vyostreného námorného konfliktu medzi Teheránom a Izraelom, komentuje AFP.



"Toto plavidlo bude od momentu, keď vypláva, až kým dosiahne vody (Stredozemného mora), považované za libanonské," povedal Nasralláh počas svojho medializovaného prejavu pri príležitosti šiitského moslimského sviatku ášúrá.



"Američanom a Izraelčanom hovorím: (Táto ľod) je libanonské územie," zdôraznil.



Po tomto prvom plavidle sú naplánované aj ďalšie lode, ktoré do Libanonu dovezú ďalší tovar, ktorého je nedostatok, dodal Nasralláh. Hospodárska kríza v krajine je podľa Svetovej banky jednou z najhorších na svete od polovice 19. storočia, pripomína AFP.



Iránska ani libanonská vláda však Nasralláhove tvrdenia nepotvrdili.



V Libanone pre nedostatok paliva pre generátory dochádza k rozsiahlym výpadkom elektriny, trvajúcich miestami až 22 hodín denne.