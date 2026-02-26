< sekcia Zahraničie
Libanon: Izrael opäť útočil na údajné ciele Hizballáhu
O viacerých útokoch, prevažne v horských oblastiach na východe krajiny, informovali aj libanonské štátne médiá.
Autor TASR
Jeruzalem 26. februára (TASR) - Izraelská armáda oznámila, že vo štvrtok zasiahla osem komplexov patriacich libanonskému militantnému hnutiu Hizballáh vo východnom Libanone. Podľa armády boli tieto základne využívané na prípravu a plánovanie útokov proti jej vojakom a izraelským civilistom. TASR o tom informuje na základe agentúry AFP.
„Izraelská armáda dnes zasiahla osem vojenských komplexov patriacich jednotke Radwán z Hizballáhu v oblasti Baalbek v Libanone,“ uviedla armáda vo vyhlásení.
„V týchto základniach bolo uskladnených množstvo zbraní vrátane strelných zbraní a rakiet patriacich Hizballáhu,“ napísala. „Aktivity teroristov v týchto základniach a pokusy Hizballáhu o opätovné vyzbrojenie predstavujú porušenie dohody o prímerí medzi Izraelom a Libanonom a ohrozujú Izraelský štát,“ dodala armáda.
Hizballáh je značne oslabený po vojne s Izraelom, ktorú zastavilo prímerie z novembra 2024. Izrael napriek prímeriu útočí v Libanone takmer denne a zdôvodňuje to tvrdeniami, že útočí na ciele Hizballáhu, aby sa hnutie nemohlo opäť vyzbrojovať.
