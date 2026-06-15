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Izrael údajne pokračuje v leteckých útokoch na juhu krajiny
Libanonské bezpečnostné zdroje informovali o útokoch na juhu krajiny s použitím delostrelectva a dronov počas celej nedeľňajšej noci, ako aj v pondelok skoro ráno.
Autor TASR
Bejrút/Tel Aviv 15. júna (TASR) - Napriek rámcovej dohode medzi USA a Iránom o ukončení vojny na Blízkom východe pokračuje izraelská armáda v útokoch na južný Libanon, píše TASR na základe správy agentúry DPA, ktorá sa odvoláva na miestne zdroje. Izrael zaútočil okrem iného aj na okolie mesta Nabatíja, uviedla dnes ráno štátna tlačová agentúra NNA, pričom pri útoku dronom došlo k zraneniu viacerých ľudí.
Libanonské bezpečnostné zdroje informovali o útokoch na juhu krajiny s použitím delostrelectva a dronov počas celej nedeľňajšej noci, ako aj v pondelok skoro ráno. Izrael túto informáciu zatiaľ nepotvrdil, ale armáda hlásila nové nočné útoky, ku ktorým došlo na jeho území. Protivzdušná obrana zneškodnila dron prichádzajúci z Libanonu.
Militantné hnutie Hizballáh sa prihlásilo k zodpovednosti za najnovšie údery. Jeho predstavitelia oznámili, že zaútočili na izraelských vojakov v južnom Libanone, v blízkosti strategicky dôležitého hradu Beaufort a delostreleckého stanovišťa.
Mnohí Libanončania, ktorí utiekli pred izraelskými útokmi, sa napriek správam o dohode medzi Spojenými štátmi a Iránom, obávajú ďalších úderov, pripomenula DPA. Organizácia civilnej obrany vedená Hizballáhom varovala obyvateľov, aby sa nevracali predčasne do svojich domovov. Obyvateľom tiež odporučila, aby sa nedotýkali žiadnych podozrivých predmetov a nevstupovali do poškodených budov, lebo by sa mohli zrútiť.
Libanonské bezpečnostné zdroje informovali o útokoch na juhu krajiny s použitím delostrelectva a dronov počas celej nedeľňajšej noci, ako aj v pondelok skoro ráno. Izrael túto informáciu zatiaľ nepotvrdil, ale armáda hlásila nové nočné útoky, ku ktorým došlo na jeho území. Protivzdušná obrana zneškodnila dron prichádzajúci z Libanonu.
Militantné hnutie Hizballáh sa prihlásilo k zodpovednosti za najnovšie údery. Jeho predstavitelia oznámili, že zaútočili na izraelských vojakov v južnom Libanone, v blízkosti strategicky dôležitého hradu Beaufort a delostreleckého stanovišťa.
Mnohí Libanončania, ktorí utiekli pred izraelskými útokmi, sa napriek správam o dohode medzi Spojenými štátmi a Iránom, obávajú ďalších úderov, pripomenula DPA. Organizácia civilnej obrany vedená Hizballáhom varovala obyvateľov, aby sa nevracali predčasne do svojich domovov. Obyvateľom tiež odporučila, aby sa nedotýkali žiadnych podozrivých predmetov a nevstupovali do poškodených budov, lebo by sa mohli zrútiť.