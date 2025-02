Libanon: Izrael pred pohrebom Nasralláha v Bejrúte útočil na juhu

Bejrút 23. februára (TASR) - Izrael v nedeľu zaútočil na juh Libanonu v čase, keď sa v Bejrúte schádzajú tisíce ľudí na pohreb niekdajšieho vodcu militantného hnutia Hizballáh Hasana Nasralláha, oznámili libanonské médiá. Izraelská armáda tvrdí, že zasiahla raketomety v južnom Libanone, ktoré podľa nej ohrozovali izraelských civilistov. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP a portálu The Times of Israel (TOI).



"Armáda pred chvíľou uskutočnila presný útok na základe spravodajských informácií na vojenský objekt s raketometmi a zbraňami na libanonskom území, v ktorom bola identifikovaná aktivita Hizballáhu," uviedla armáda vo vyhlásení. "Okrem toho bolo v južnom Libanone zasiahnutých niekoľko raketometov, ktoré predstavovali bezprostrednú hrozbu pre izraelských civilistov," dodala.



Izraelská armáda tvrdí, že aktivity Hizballáhu na zasiahnutom mieste predstavujú "porušenie dohôd medzi Izraelom a Libanonom", informuje TOI.



V Libanone od 27. novembra platí prímerie medzi Izraelom a Hizballáhom. V súlade s dohodou o prímerí má Hizballáh zastaviť vojenské operácie v južnom Libanone a Izrael sa zaviazal stiahnuť svoje jednotky z juhu krajiny a do 60 dní odovzdať kontrolu nad regiónom libanonskej armáde a mierovým jednotkám OSN. Lehotu na stiahnutie izraelských síl neskôr predĺžili o mesiac.



Obe strany sa vzájomne obviňujú z porušovania dohody o prímerí.



V nedeľu sa v Bejrúte koná pohreb Nasralláha, ktorý viedol Hizballáh viac ako tri desaťročia. Nasralláh zahynul spolu so štyrmi ďalšími osobami vrátane veliteľa Hizballáhu 27. septembra 2024 pri izraelskom nálete na sídlo hnutia na predmestí Bejrútu. Podľa AFP sa očakáva, že so zosnulým vodcom sa v Bejrúte rozlúčia desaťtisíce ľudí.