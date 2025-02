Libanon: Izrael zaútočil na pozorovateľské stanovište hnutia Hizballáh

Bejrút 27. februára (TASR) - Izraelská armáda vo štvrtok zasiahla pozorovateľské stanovište militantného hnutia Hizballáh v južnom Libanone, pričom odsúdila jeho prítomnosť v regióne. Podľa nej hnutie porušuje dohodu o prímerí, píše TASR podľa správy agentúry AFP.



"Dnes bola v... južnom Libanone identifikovaná aktivita vo vnútri pozorovacieho stanovišťa patriaceho teroristickej organizácii Hizballáh," uviedla izraelská armáda. Dodala, že stanovište zasiahla svojím letectvom.



K útoku došlo deň po tom, ako izraelská armáda uskutočnila letecký útok zameraný na "významného" bojovníka Hizballáhu, ktorý bol podľa nej zapojený do pašovania zbraní. Pri útoku zahynul jeden človek a jedna ďalšia osoba utrpela zranenia, informovali štátne médiá.



Izraelský minister obrany Jisrael Kac vo štvrtok pred potvrdením útoku vyhlásil, že izraelské sily zostanú na neurčitý čas v tzv. nárazníkovej zóne na juhu Libanonu.



"Existuje nárazníková zóna. Nebolo to ľahké, ale stál som si za svojím a od Spojených štátov sme dostali zelenú. Dali sme im mapu a zostávame tu na neurčito - závisí to od situácie, nie od času," vysvetlil Kac.



Medzi Hizballáhom a Izraelom platí od 27. novembra 2024 krehké prímerie. Obe strany sa však navzájom obviňujú z jeho porušovania.



Podľa dohody o prímerí sa izraelské sily mali stiahnuť z juhu Libanonu, zatiaľ čo Hizballáh mal z tejto oblasti odstrániť svoju vojenskú infraštruktúru. Izraelské jednotky zostali na piatich "strategických" miestach mimo zastavaných oblastí Libanonu aj naďalej.