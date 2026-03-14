Libanon: Izraelské útoky si vyžiadali už viac než 820 mŕtvych
Autor TASR
Bejrút 14. marca (TASR) - Libanonské ministerstvo zdravotníctva v sobotu oznámilo, že izraelské útoky si od začiatku konfliktu s proiránskym hnutím Hizballáh vyžiadali najmenej 826 obetí a 2009 zranených. Informuje o tom TASR podľa správy agentúry AFP.
Medzi obeťami je najmenej 106 detí, 65 žien a 31 záchranárov. Ministerstvo vo vyhlásení zároveň obvinilo Izrael, že opakovane „cielene napáda sanitky počas ich záchranných zásahov“. Izraelská armáda pritom v sobotu obvinila Hizballáh z vojenského využívania sanitiek.
Z údajov libanonskej vlády vyplýva, že viac než 800.000 ľudí zostalo v dôsledku bojov za posledných desať dní vysídlených. Bejrútska vláda je schopná poskytnúť ubytovanie iba približne 120.000 ľuďom, pričom vysídlení obyvatelia sú nútení hľadať útočisko v stanoch na štadiónoch a iných verejných priestoroch.
Izrael vystupňoval svoje útoky na Libanon po tom, čo Iránom podporované militantné hnutie Hizballáh 2. marca vypálilo niekoľko rakiet na Izrael ako odvetu za zabitie iránskeho najvyššieho duchovného vodcu ajatolláha Alího Chameneího na konci februára. Spojené štáty a Izrael v ten deň spoločne zaútočili na Irán, ktorý následne reagoval odvetnými útokmi na americké a izraelské ciele v regióne Blízkeho východu a Perzského zálivu.
Francúzsky prezident Emmanuel Macron v sobotu vyhlásil, že jeho krajina je pripravená sprostredkovať priame rokovania o prímerí medzi Izraelom a Libanonom v Paríži. Podľa jeho slov je Bejrút ochotný rokovať.
