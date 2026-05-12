Libanon: Izraelské útoky zabili šesť ľudí
Autor TASR
Bejrút 12. mája (TASR) - Šesť ľudí zahynulo a ďalších sedem utrpelo zranenia pri izraelských útokoch v južnom Libanone, informovali o tom v utorok tamojšie štátne médiá. Agentúra AFP konštatuje, že k týmto útokom došlo napriek prímeriu medzi Libanonom a Izraelom, píše TASR.
Jeden z útokov zasiahol dom v meste Kfar Dounine asi 95 kilometrov od hlavného mesta Bejrút a zranených previezli do nemocníc v neďalekom meste Týros.
Nové útoky boli hlásené aj v blízkosti miest na juhu krajiny po tom, čo izraelská armáda vyzvala na evakuáciu mesta Sohmor v údolí Bikáa na východe Libanonu.
Izrael v uplynulej dobe zintenzívnil útoky na juhu Libanonu, kde podľa svojich tvrdení cieli na militantné hnutie Hizballáh. Útoky pokračujú napriek prímeriu, ktoré Spojené štáty oznámili 17. apríla.
V Libanone od 2. marca - keď Hizballáh útokmi na Izrael zatiahol krajinu do vojny na Blízkom východe - zahynulo podľa tamojších zdravotníckych predstaviteľov viac ako 2800 ľudí.
AFP informuje, že libanonský prezident Dúzíf Awn a premiér Nawáf Salám v pondelok vyzvali amerického veľvyslanca v Bejrúte Michela Issu, aby vyvinul tlak na Izrael a počas prímeria zastavil svoje útoky.
Izraelská armáda cez víkend uviedla, že jeden jej vojak zahynul pri bojoch neďaleko hraníc s Libanonom. Od začiatku vojny tak zahynulo 18 izraelských vojakov a civilista.
