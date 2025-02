Libanon: Izraelský dron zaútočil na juh krajiny

Bejrút 15. februára (TASR) - Izraelské bezpilotné lietadlo v sobotu zasiahlo juh Libanonu. Podľa tamojších médií nedošlo k stratám na životoch, píše TASR na základe správy agentúry AFP.



"Izraelské nepriateľské lietadlo zaútočilo" na predmestie Ainaty, uviedla libanonská štátna tlačová agentúra NNA. Podľa agentúry nikto neutrpel zranenia a "bezpilotné a pozorovacie lietadlá nad oblasťou stále nízko lietajú".



Dohoda o prímerí medzi Izraelom a hnutím Hizballáh nadobudla platnosť 27. novembra 2024. V súlade s dohodou má Hizballáh zastaviť svoje operácie v južnom Libanone a Izrael má odtiaľ stiahnuť svoje jednotky a do 18. februára odovzdať kontrolu nad regiónom libanonskej armáde a mierovým jednotkám OSN.



AFP v piatok informovala, že podľa vysokopostaveného izraelského bezpečnostného predstaviteľa je Izrael pripravený túto dohodu dodržať.



Obe strany sa však navzájom obviňujú z neustáleho porušovania podmienok prímeria. Vo štvrtok neskoro večer miestneho času izraelská armáda uviedla, že jej vzdušné sily zasiahli vojenské objekty Hizballáhu, "v ktorých sa nachádzali zbrane a odpaľovacie zariadenia".



Predseda libanonského parlamentu Nabí Barrí vo štvrtok upozornil, že zo Spojených štátov dostal správu. Podľa nej sa Izrael do 18. februára síce stiahne z Libanonu, no naďalej "zostane v piatich lokalitách". Libanon tento scenár odmietol, uviedol Barrí vo svojom vyhlásení.