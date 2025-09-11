< sekcia Zahraničie
Libanon: Izraelský útok na juhu krajiny si vyžiadal život jednej osoby
Útoku predchádzala utorková razia Izraela južne od Bejrútu, kde podľa bezpečnostného zdroja utrpel zranenia člen Hizballáhu.
Autor TASR
Bejrút 11. septembra (TASR) - Jednu obeť si vyžiadal štvrtkový útok Izraela na juhu Libanonu, uviedli libanonskí predstavitelia. Ide o najnovší útok napriek prímeriu so šiitským militantným hnutím Hizballáh podporovaným Iránom. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
„Izraelský nepriateľský dron zaútočil na motocykel na ceste medzi Ajn Baálom a Bázúríjou, pričom zabil jednu osobu,“ uviedlo vo svojom vyhlásení libanonské ministerstvo zdravotníctva. Dodalo, že k incidentu došlo v okrese Súr (Týros) neďaleko izraelskej hranice.
Útoku predchádzala utorková razia Izraela južne od Bejrútu, kde podľa bezpečnostného zdroja utrpel zranenia člen Hizballáhu. V pondelok zase pri útokoch vo východnom Libanone zahynulo päť ľudí, pričom Izrael uviedol, že jeho cieľom boli objekty Hizballáhu. K daným útokom došlo napriek novembrovému prímeriu, ktorého cieľom bolo ukončiť viac ako rok trvajúce nepriateľské akcie, konštatuje AFP.
Pod silným tlakom USA a pre obavy z rozšírenia izraelských útokov libanonská vláda minulý mesiac nariadila armáde vypracovať plán na odzbrojenie Hizballáhu a uviedla vtedy, že armáda postupne začne s realizáciou tohto plánu.
Štvrtkový útok prišiel v čase, keď osobitný vyslanec francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona pre Libanon Jean-Yves Le Drian navštívil Libanon, aby rokoval s vysokými predstaviteľmi o komplikovanej situácii v oblasti.
