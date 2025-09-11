Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 11. september 2025Meniny má Bystrík
< sekcia Zahraničie

Libanon: Izraelský útok na juhu krajiny si vyžiadal život jednej osoby

.
Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

Útoku predchádzala utorková razia Izraela južne od Bejrútu, kde podľa bezpečnostného zdroja utrpel zranenia člen Hizballáhu.

Autor TASR
Bejrút 11. septembra (TASR) - Jednu obeť si vyžiadal štvrtkový útok Izraela na juhu Libanonu, uviedli libanonskí predstavitelia. Ide o najnovší útok napriek prímeriu so šiitským militantným hnutím Hizballáh podporovaným Iránom. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

„Izraelský nepriateľský dron zaútočil na motocykel na ceste medzi Ajn Baálom a Bázúríjou, pričom zabil jednu osobu,“ uviedlo vo svojom vyhlásení libanonské ministerstvo zdravotníctva. Dodalo, že k incidentu došlo v okrese Súr (Týros) neďaleko izraelskej hranice.

Útoku predchádzala utorková razia Izraela južne od Bejrútu, kde podľa bezpečnostného zdroja utrpel zranenia člen Hizballáhu. V pondelok zase pri útokoch vo východnom Libanone zahynulo päť ľudí, pričom Izrael uviedol, že jeho cieľom boli objekty Hizballáhu. K daným útokom došlo napriek novembrovému prímeriu, ktorého cieľom bolo ukončiť viac ako rok trvajúce nepriateľské akcie, konštatuje AFP.

Pod silným tlakom USA a pre obavy z rozšírenia izraelských útokov libanonská vláda minulý mesiac nariadila armáde vypracovať plán na odzbrojenie Hizballáhu a uviedla vtedy, že armáda postupne začne s realizáciou tohto plánu.

Štvrtkový útok prišiel v čase, keď osobitný vyslanec francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona pre Libanon Jean-Yves Le Drian navštívil Libanon, aby rokoval s vysokými predstaviteľmi o komplikovanej situácii v oblasti.
.

Neprehliadnite

Pellegrini: Slovensko stojí pevne na strane Poľska

Fico: Do konca roka predstavíme ďalšie opatrenia proti daňovým únikom

Kamenický: Konsolidácia bude obsahovať 22 opatrení v sume 2,7 mld. eur

KOMENTÁR J. HRABKA: Konsolidácia. Diel prvý