Libanon: Izraelský útok v blízkosti nemocnice zranil 13 zamestnancov
Bejrút 31. mája (TASR) - Pri izraelskom útoku neďaleko nemocnice v južnom Libanone utrpelo zranenia 13 zamestnancov, v nedeľu to oznámilo libanonské ministerstvo zdravotníctva. TASR o tom informuje podľa správ agentúry AFP.
Útok v Tyre podľa vyhlásenia ministerstva spôsobil rozsiahle škody. Rezort vyzval medzinárodné spoločenstvo, aby „zastavilo tieto eskalujúce a rozširujúce sa izraelské útoky“.
Spravodajský portál The Times of Israel uviedol, že izraelské obranné jednotky zverejnili zábery z útoku na údajné veliteľské centrum militantného hnutia Hizballáh v oblasti Tyre na juhu Libanonu. Armáda tvrdí, že izraelské letectvo pokračuje v útokoch na ciele Hizballáhu v tejto oblasti, ako aj na ďalších miestach v južnom Libanone.
Izrael podnikol tento útok v čase, keď armáda oznámila obsadenie strategického hradu Beaufort v južnom Libanone. Okrem toho uviedla, že jej jednotky postúpili o oblasti potoka Wádí as-Salúkí.
Premiér židovského štátu Benjamin Netanjahu v nedeľu vyhlásil, že obsadenie hradu Beaufort predstavuje „dramatickú zmenu“ v izraelskej kampani proti Hizballáhu.
Medzi Izraelom a Libanonom je od 17. apríla v platnosti prímerie, no Izrael aj Hizballáh sa obviňujú zo vzájomných útokov.
