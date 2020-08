Prezident Libanonu: Je nemožné, že výbuch spôsobili zbrane Hizballáhu

Bejrút 18. augusta (TASR) - Libanonský prezident Michel Aún označil za nemožné, že mohutný výbuch v bejrútskom prístave zo začiatku augusta zapríčinili zbrane šiitského hnutia Hizballáh. Dodal však, že vyšetrovatelia by mali brať do úvahy všetky možnosti. Informovala o tom v utorok agentúra Reuters.



Aún, ktorý je spojencom libanonského proiránskeho šiitského hnutia Hizballáh, povedal v utorok v rozhovore pre taliansky denník Corriere della Sera, že Hizballáh v bejrútskom prístave neskladoval žiadne zbrane. To isté uviedol pred vyše týždňom aj vodca Hizballáhu šejk Hasan Nasralláh.



"Je to nemožné, ale vážne udalosti, ako sú tieto, podnecujú rôzne nálady a fantázie," odpovedal Aún na otázku týkajúcu sa tejto hypotézy ako možnej príčiny bejrútskej tragédie. Podľa Aúna však bude vyšetrená aj takáto možnosť.



Libanonský prezident tiež v rozhovore spomenul tvrdenia ľudí, ktorí tesne pred výbuchom videli nad bejrútskym prístavom lietadlá. Hoci tieto tvrdenia nie sú podľa Aúna príliš dôveryhodné, mali by byť rovnako vypočuté. "Aj keď sa zdá, že to bola nehoda, chcem sa vyhnúť obviňovaniu z toho, že som nevypočul každý hlas," dodal.



Nasralláh vyhlásil, že Hizballáh počká na výsledky vyšetrovania. Ak sa však ukáže, že išlo o sabotáž zo strany Izraela, židovský štát podľa neho "zaplatí rovnakou cenou".



Izrael však akúkoľvek účasť na výbuchu poprel. Podľa Aúna vyšetrovatelia skúmajú, či výbuch spôsobilo zanedbanie, nehoda alebo "vonkajšie narušenie".



Mohutná explózia, ku ktorej došlo v bejrútskom prístave 4. augusta popoludní, si vyžiadala najmenej 180 obetí a vyše 6000 zranených. Tridsať ľudí je stále nezvestných.



Explózia a následná tlaková vlna poškodili rozsiahle oblasti mesta, bez strechy nad hlavou zostalo takmer 300.000 obyvateľov. Výbuch poškodil približne 40.000 budov a 200.000 bytov.



Podľa libanonského ministerstva vnútra spôsobil požiar, ktorý vznikol pri zváraní, detonáciu viac než 2750 ton nebezpečného dusičnanu amónneho, ktorý bol šesť rokov uložený v prístave po tom, čo ho zhabali colné úrady.



Guvernér Bejrútu Marwán Abbúd povedal, že rekonštrukcia mesta bude stáť 12-15 miliárd dolárov.