Libanon má po dvoch rokoch nového prezidenta, stal sa ním Džúzíf Awn

Bejrút 9. januára (TASR) - Novým prezidentom Libanonu sa vo štvrtok stal doterajší najvyšší veliteľ libanonskej armády Džúzíf Awn. Parlament ho zvolil v druhom kole voľby hlasmi 99 poslancov, informoval spravodajský web L'Orient-Le Jour (OLJ), ktorého správu zmonitorovala agentúra TASR.



Voľba hlavy štátu sa libanonskému parlamentu vydarila až na 13. pokus. Libanon bol bez prezidenta od októbra 2022, keď sa skončil mandát Míšála Awna. Agentúra AFP vo svojej správe podotkla, že Džúzíf a Míšál Awnovci nie sú v príbuzenskom vzťahu.



Krátko po sčítaní hlasov a vyhlásení výsledkov zvolený prezident v parlamente zložil sľub. Prítomní boli okrem poslancov aj členovia odchádzajúcej vlády a zahraniční diplomati.



Awn vo svojom inauguračnom prejave vyhlásil, že jeho "mandát bude spočívať v otvorenosti voči Východu a Západu, voči medzinárodnému spoločenstvu, a bude založený na vzájomnom rešpekte, suverenite Libanonu a slobode rozhodovania". Zaviazal sa pracovať na obnovení pozitívneho obrazu Libanonu v zahraničí a bojovať proti chudobe a nezamestnanosti. Dodal, že štát musí investovať do svojej armády, aby dokázal chrániť svoje hranice, bojovať pašerákom a terorizmu a predchádzať izraelskej agresii na svojom území. Informoval, že o krátky čas začne konzultácie o zostavení novej vlády.



Počas Awnovho mandátu vraj nebude privilegovaná žiadna komunita. Awn prisľúbil, že skoncuje s mafiou, obchodom s drogami a zasahovaním do spravodlivosti na ochranu zločincov. Vyslovil aj odhodlanie chrániť životné prostredie a investovať do vzdelania.



Pripomenul, že vzhľadom na nedávne zmeny v regióne má Libanon historickú príležitosť diskutovať so Sýriou, aby sa vyriešili všetky problémy, najmä pokiaľ ide o rešpektovanie suverenity oboch krajín a otázku nezvestných, ako aj riešenie otázky utečencov. Prisľúbil, že sa ako prezident zasadí za obnovu toho, čo zničila "izraelská agresia" v Libanone.



Medzičasom izraelský minister zahraničných vecí Gideon Saar vyjadril nádej, že Awnovo zvolenie prispeje k stabilite Libanonu a dobrým vzťahom medzi susedmi.



"Blahoželám Libanonu k zvoleniu nového prezidenta po dlhej politickej kríze. Dúfam, že táto voľba prispeje k stabilite, lepšej budúcnosti Libanonu a jeho obyvateľom a dobrým vzťahom so susedmi," napísal Saar na sociálnej sieti X.



Awnovo zvolenie privítal aj Irán, ktorý vyjadril nádej, že obe krajiny budú spolupracovať v rôznych oblastiach spôsobom, ktorý slúži spoločným záujmom našich krajín". Uvádza sa to v príspevku, ktorý na sociálnej sieti X zverejnilo iránske veľvyslanectva v Libanone.



Novému prezidentovi zablahoželalo aj Francúzsko, ktoré vyjadrilo želanie, aby v Libanone čoskoro vznikla nová, silná vláda.



Voľba nového prezidenta sa uskutočnila niekoľko týždňov po uzavretí dohody o prímerí, ktorá mala za cieľ zastaviť 14 mesiacov trvajúci ozbrojený konflikt medzi Izraelom a libanonskou militantnou skupinou Hizballáh, a v čase, keď libanonskí lídri žiadajú medzinárodnú pomoc pri obnove.



Džúzíf Awn je vo všeobecnosti považovaný za preferovaného kandidáta Spojených štátov a Saudskej Arábie, ktorých pomoc bude Libanon potrebovať, aby dosiahol, že Izrael stiahne svoje sily z južného Libanonu, ako je stanovené v dohode o prímerí uzavretej s libanonským proiránskym militantným hnutím Hizballáh, a že Libanon získa prostriedky na financovanie povojnovej obnovy.



OLJ dodal, že poslanci šiitskej strany Hizballáh, ktorá má zastúpenie v libanonskom parlamente, odovzdali pri hlasovaní o prezidentovi nevyplnené hlasovacie lístky. Proti Awnovej kandidatúre bolo aj Slobodné vlastenecké hnutie, ktoré vedie zať Mišála Awna Džabrán Básíl.



Nového prezidenta a jeho plány privítal poslanec strany kresťanskej strany Libanonské sily (LF) Geoges Adwán, ktorý ocenil, že Awn sa zaviazal k budovaniu silného štátu a k štátnemu monopolu na zbrane. LF dodali, že Awnove ciele korešpondujú s ich volebným programom, a vyzvali, aby prezidentove zámery podporili všetky strany vrátane Hizballáhu.