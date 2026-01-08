Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Libanon: Na juhu sme dosiahli cieľ v štátnom monopole pre zbrane

Je potrebné urobiť ešte veľa práce najmä pri odstraňovaní nevybuchnutej munície a tunelov v tejto oblasti, tvrdí.

Autor TASR
Bejrút 8. januára (TASR) - Libanonská armáda vo štvrtok vyhlásila, že dosiahla „efektívnym a viditeľným spôsobom“ cieľ štátneho monopolu pre zbrane na juhu krajiny. Zdôraznila, že je potrebné urobiť ešte veľa práce najmä pri odstraňovaní nevybuchnutej munície a tunelov v tejto oblasti. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.

Armáda stanovila, že do roka odstráni zbrane z južného Libanonu a následne sa pri presadzovaní štátneho monopolu pre držanie zbraní zameria aj na ostatné oblasti krajiny. Uviedla tiež, že rozšírila operačnú kontrolu na juhu územia s výnimkou oblastí, ktoré stále okupujú izraelské jednotky. Vo vyhlásení sa nespomína militantné hnutie Hizballáh, ktoré viedlo vojnu s Izraelom až do uzavretia prímeria. Podľa jednej z podmienok prímeria smú nosiť zbrane výhradne libanonské štátne bezpečnostné zložky.

Toto vyhlásenie podľa bezpečnostného zdroja Reuters v Bejrúte signalizuje, že žiadne hnutie nebude môcť podnikať útoky z južného Libanonu. Krajina čelí narastajúcemu tlaku USA a Izraela, aby odzbrojila Hizballáh. Libanonskí lídri sa obávajú, že Izrael by mohol eskalovať útoky, aby urýchlil proces odzbrojovania hnutia.

Izrael a Libanon uzavreli prímerie sprostredkované Spojenými štátmi 27. novembra 2024, ktoré ukončilo viac ako ročné boje medzi Izraelom a Hizballáhom. Odvtedy sa však obe strany obviňujú z jeho porušovania.
.

