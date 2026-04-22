Streda 22. apríl 2026Meniny má Slavomír
Libanon na rokovaniach s Izraelom vraj požiada o predĺženie prímeria

Na snímke libanonský premiér Nawáf Salám. Foto: TASR/AP

Autor TASR
Bejrút 22. apríla (TASR) - Libanon na štvrtkových rokovaniach s Izraelom v Spojených štátoch požiada o predĺženie súčasného prímeria o jeden mesiac. V stredu o tom informovala agentúra AFP s odvolaním na nemenovaného libanonského predstaviteľa, píše TASR.

„Libanon požiada o predĺženie prímeria o jeden mesiac, o ukončenie izraelského bombardovania a ničenia v oblastiach, kde má Izrael vojenskú prítomnosť, a o záväzok dodržiavať prímerie,“ uviedol pre francúzsku agentúru nemenovaný libanonský predstaviteľ.

Prímerie medzi Izraelom a Libanonom platí od 16. apríla a vypršať by podľa dohody malo v nedeľu. Libanonský prezident Džúzíf Awn v stredu uviedol, že „nadväzujú kontakty s cieľom predĺžiť platnosť prímeria“. Libanonské militantné hnutie Hizballáh, ktoré útočilo od začiatku marca na Izrael v reakcii na americko-izraelské nálety na Irán, kritizuje priame rokovania s Izraelom.

Podľa zdroja agentúry Reuters bude okrem predĺženia platnosti prímeria témou rozhovorov aj hľadanie termínu pre rozšírené rokovania nad rámec veľvyslaneckej úrovne, v ktorých bude Libanon presadzovať stiahnutie izraelských vojsk zo svojho územia, návrat Libanončanov zadržiavaných v Izraeli a vymedzenie pozemnej hranice.

Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio minulý týždeň sprostredkoval priame rokovanie veľvyslancov Libanonu a Izraela vo Washingtone. Išlo o prvé rokovanie medzi oboma krajinami, ktoré sa vzájomne neuznávajú. Hizballáh odsúdil vládu v Bejrúte za snahu o rokovania s Izraelom. S priamym rokovaniami nesúhlasí ani predseda libanonského parlamentu Nabíh Barrí.
Neprehliadnite

Prezident SR si prevzal vyznamenanie od Maltézskeho rádu

KOMENTÁR J. HRABKA: Prázdninové referendum

Prezident SR Peter Pellegrini vyhlási referendum s dvomi otázkami

S. HOMEROVÁ: Zuby sa nemajú umývať hneď po jedle