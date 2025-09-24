Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Na veliteľstvo síl OSN v Libanone dopadol izraelský dron

Na snímke príslušníci UNIFIL. Foto: TASR/AP

K podobnému incidentu došlo aj pred dvoma týždňami, keď izraelské drony zhodili štyri granáty v blízkosti mierových jednotiek v južnom Libanone pri hranici s Izraelom.

Autor TASR
Bejrút 24. septembra (TASR) - Dočasné sily OSN v Libanone (UNIFIL) v stredu oznámili, že na ich veliteľstvo v južnom Libanone sa zrútil izraelský dron. Z miesta nehlásia žiadnych zranených. Upozornila na to agentúra AP, informuje TASR.

Dron v utorok popoludní zasiahol veliteľstvo UNIFIL v libanonskom pohraničnom meste Nákúra. Mierová misia uviedla, že jej experti na likvidáciu výbušnín ho ihneď zabezpečili a zneškodnili. Dron bol vybavený iba kamerou a nebol vyzbrojený. Izrael podľa UNIFIL-u potvrdil, že patril jeho armáde.

K podobnému incidentu došlo aj pred dvoma týždňami, keď izraelské drony zhodili štyri granáty v blízkosti mierových jednotiek v južnom Libanone pri hranici s Izraelom.

UNIFIL v stanovisku upozornili, že prelet izraelských dronov libanonským vzdušným priestorom je porušením rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN č. 1701, ktorá bola prijatá po vojne medzi libanonským militantným hnutím Hizballáh a Izraelom v roku 2006.

Jednotky a stanovištia UNIFIL sa stali terčom izraelskej paľby aj počas vojny medzi Izraelom a Hizballáhom v októbri a novembri 2024.
