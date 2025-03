Libanon nariadil armáde, aby odpovedala na streľbu zo Sýrie

Bejrút 17. marca (TASR) - Libanonský prezident Džúzíf Awn v pondelok oznámil, že nariadil armáde, aby reagovala na streľbu zo susednej Sýrie, pri ktorej zahynulo dieťa a ďalšie osoby utrpeli zranenia. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



V sobotu večer vypukla na sýrsko-libanonskej hranici prestrelka pričom sýrski predstavitelia obvinili libanonské militantné hnutie Hizballáh z únosu a zabitia troch vojakov.



Zdroj z prostredia libanonských bezpečnostných zložiek uviedol, že sýrske sily začali s ostreľovaním smerom do Libanonu po tom, čo boli traja bezpečnostní predstavitelia zabití v libanonskej dedine. Za ich smrť sú podľa zdroja zodpovední miestni ozbrojenci.



Libanonská Národná tlačová agentúra (NNA) informovala, že pohraničné strety sa obnovili v pondelok po novom sýrskom ostreľovaní.



"To, čo sa deje na východnej a severovýchodnej hranici nesmie pokračovať," uviedol prezident na sieti X. "Nariadil som libanonskej armáde, aby reagovali na zdroj paľby," dodal Awn.



Armáda oznámila, že od nedeľňajšej noci prijala mimoriadne bezpečnostné opatrenia, ktoré viedli k vráteniu tiel troch sýrskych vojakov sýrskym orgánom.



Libanonské pohraničné mestá a dediny boli podľa armády ostreľované smerom zo sýrskeho územia a uviedla, že libanonské jednotky reagovali "vhodnými zbraňami, posilnili svoje rozmiestnenie a kontrolovali bezpečnostnú situáciu".



Armáda dodala, že jej velenie komunikuje so sýrskymi orgánmi s cieľom obnoviť bezpečnosť a zachovať stabilitu pohraničnej oblasti.



Libanonský minister informácií Paul Morcov povedal, že sýrske ostreľovanie si vyžiadalo život jedného dieťaťa a ďalších šesť osôb bolo zranených. Dodal, že mnoho civilistov v pohraničnej oblasti bolo vysídlených.



Sýrski predstavitelia v provincii Homs podľa sýrskej agentúry SANA v pondelok uviedli, že pri hraniach utrpeli zranenia fotograf a novinár pričom obvinili Hizballáh, že na nich "namieril riadenú strelu".



Libanonský Hizballáh bol jedným z podporovateľom bývalého dlhoročného sýrskeho prezidenta Bašára Asada, ktorého v decembri zvrhli islamistami vedení povstalci. Nové sýrske vedenie minulý mesiac oznámilo bezpečnostnú kampaň v pohraničnej provincii Homs, ktorej cieľom je uzavretie trás používaných na pašovanie zbraní a tovaru, píše AFP.



Počas vlády Asada bola Sýria kľúčovým článkom iránskej protiizraelskej "osi odporu" a slúžila ako kanál pre dodávku zbraní pre Iránom podporovaný Hizballáh.



Noví predstavitelia v Sýrii obvinili Hizballáh z útokov a uviedli, že hnutie podporuje cezhraničné pašerácke gangy.



Sýrsky minister zahraničných vecí Asad Šíbání v pondelok v Bruseli na konferencii o Sýrii povedal, že Damask "nebude tolerovať žiadny pokusy o oslabenie sýrskej suverenity".