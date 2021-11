Libanon nariadil cestovným kanceláriám nepropagovať Bielorusko

Bejrút 25. novembra (TASR) - Libanonská vláda nariadila vo štvrtok cestovným kanceláriám v krajine, aby prestali propagovať Bielorusko ako destináciu ciest do zahraničia. Libanon tak koná v snahe zastaviť tok migrantov, ktorí sa pokúšajú dostať do Európskej únie, informovala agentúra AFP.



V obežníku vydanom ministerstvom cestovného ruchu sa uvádza, že cieľom tohto nariadenia je zabrániť tomu, aby sa Bejrút používal ako východiskový bod pre cesty tohto druhu.



Tisíce migrantov – vrátane tých z Libanonu, Sýrie a Iraku – sa zhromažďujú na hraniciach Bieloruska s Poľskom v nádeji, že budú môcť požiadať o azyl v EÚ.



Západ obviňuje Bielorusko, že túto krízu zámerne vytvorilo tým, že priváža potenciálnych migrantov a odváža ich na hranice s prísľubmi ľahkého prechodu do eurobloku.



"Niektorí z tých štátnych príslušníkov z krajín Blízkeho východu a Afriky, ktorí dúfajú, že emigrujú, využívajú Letisko Rafíka Harírího" v Bejrúte, vysvetlil libanonský minister cestovného ruchu Walíd Nasár.



Bielorusko popiera, že by iniciovalo túto krízu, aby ju využilo ako páku proti Západu a jeho sankciám. Medzičasom sa už časť migrantov vrátila do svojich krajín, ale časť je stále uviaznutá v zalesnenej pohraničnej oblasti, kde si vybudovali provizórne táboriská.



Pre občanov tých krajín, ktoré majú medzi migrantmi najväčšie zastúpenie, bolo získanie víz do Bieloruska jednoduchšie než do väčšiny iných štátov, ktoré majú pozemné hranice s EÚ, konštatovala agentúra AFP.



Letiskové úrady v Libanone už občanom niektorých krajín obmedzili možnosť rezervovať si lety s bieloruskou leteckou spoločnosťou Belavia, ktorej počet letov z Bejrútu sa nedávno výrazne zvýšil.