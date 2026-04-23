Štvrtok 23. apríl 2026
Libanon: Našli telo novinárky, ktorá zomrela pri izraelskom útoku

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Autor TASR
Bejrút 23. apríla (TASR) - Záchranárom sa podarilo nájsť telo libanonskej novinárky, ktorá v stredu zahynula na juhu krajiny pri izraelskom leteckom útoku. Potvrdili to viaceré libanonské zdroje. Premiér Nawáf Salám v reakcii na zabitie novinárky obvinil Izrael z toho, že v Libanone cielene útočí na novinárov. Informuje TASR podľa agentúry AFP a televízie Sky News.

Tlačová kancelária agentúry civilnej obrany uviedla, že záchranárom sa „podarilo nájsť telo zavraždenej novinárky Amaly Chalílovej, ktorá zahynula v dôsledku nepriateľského leteckého útoku zameraného na dom v meste al-Tírí“.

Novinárka pracovala pre libanonský denník al-Achbár, ktorý jej smrť potvrdil tiež. Sky News uvádza, že denník je spájaný s militantným hnutím Hizballáh.

Chalílová sa pred izraelským útokom skryla spolu s kolegyňou v jednom z domov v spomínanom meste. Podľa libanonského ministerstva zdravotníctva tento dom následne zasiahol izraelský úder.

Na miesto bola vyslaná sanitka libanonského Červeného kríža s cieľom evakuovať zranených. Rezort zdravotníctva však dodal, že bola napadnutá granátmi a ostrou paľbou, čo záchranárom spočiatku bránilo dostať sa k Chalílovej.

Jej kolegyňu záchranári podľa miestnych médií previezli do nemocnice, kde podstúpila operáciu. Izrael tvrdí, že útoky vyšetruje a popiera, že by cielene útočil na záchranné práce.

„Rovnako ako pri každom akte agresie, ani nosenie novinárskej vesty neochránilo tých, ktorí ju mali na sebe, pred zradou izraelského nepriateľa,“ uviedol v stanovisku denník al-Achbár.

„Naopak, stala sa ohrozením životov novinárov ako súčasť systematickej izraelskej politiky zameranej na umlčanie každého, kto sa snaží odhaliť zločiny a praktiky jeho okupácie,“ dodal.

Na izraelský útok, pri ktorom zahynula novinárka, medzičasom reagoval aj libanonský premiér. „Cielené útoky na novinárov, znemožňovanie prístupu k nim zo strany záchranných tímov a dokonca opätovné útoky na ich miesta po príchode týchto tímov predstavujú vojnové zločiny,“ uviedol Salám.

V prípade zameriavania sa na novinárov podľa neho nejde už iba o ojedinelé incidenty, ale stalo sa to „ustáleným postupom, ktorý odsudzujeme a odmietame, rovnako ako medzinárodné zákony a dohovory“.
