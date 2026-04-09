Libanon: Nemocniciam môžu dôjsť zásoby dôležitého materiálu
Podľa WHO dochádzajú zásoby obväzov, antibiotík a anestetík na ošetrovanie pacientov, ktorí utrpeli zranenia súvisiace s vojnou.
Autor TASR
Ženeva 9. apríla (TASR) – Niektoré nemocnice v Libanone by mohli v najbližších dňoch vyčerpať materiál potrebný na zachraňovanie životov. Jeho zásoby ubúdajú po izraelských útokoch s veľkým počtom obetí. Uviedla to vo štvrtok Svetová zdravotnícka organizácia (WHO), informuje TASR podľa agentúry Reuters.
„Máme nedostatok niektorých zdravotníckych zásob na ošetrovanie úrazov a môžu nám za niekoľko dní dôjsť,“ uviedol pre Reuters zástupca WHO v Libanone Abdinásir Abúbakar.
Izrael vo štvrtok bombardoval ďalšie ciele v Libanone po stredajších dosiaľ najrozsiahlejších úderoch od začiatku súčasnej vojny s militantným hnutím Hizballáh, ktoré si vyžiadali viac ako 250 životov a 1000 zranených. Ohrozujú tiež prímerie medzi USA a Iránom.
„Ak budeme mať ďalšie hromadné obete, ako to bolo včera, bude to katastrofa. Pravdepodobne prídeme o ďalšie životy len preto, že nemáme dostatok zásob,“ dodal Abúbakar. Podľa jeho slov za jediný deň vyčerpali zásoby, ktoré obvykle vystačia na tri týždne. Vojna v Perzskom zálive a uzavretie Hormuzského prielivu okrem toho narušili prísun liekov pre pacientov s chronickými chorobami, ako je napríklad inzulín.
