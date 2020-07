V Libanone odstúpil sudca,ktorý zakázal rozhovory s veľvyslankyňou USA

Bejrút 1. júla (TASR) - Libanonský sudca Muhamad Mázi oznámil v utorok svoje odstúpenie. Mázi v sobotu miestnym i zahraničným médiám na jeden rok zakázal robiť rozhovory s americkou veľvyslankyňou Dorothy Sheaovou. Informovala o tom agentúra AP s odvolaním sa na libanonské štátne médiá.



Mázi svojím sobotňajším rozhodnutím reagoval na rozhovor pre saudskoarabskú televíziu al-Hadás, v ktorom sa diplomatka vyjadrovala k vplyvnému hnutiu Hizballáh. Sudcu mal podľa AP v súvislosti so zákazom vypočuť justičný výbor.



Kritici hnutia Hizballáh označili sudcov verdikt za spolitizovaný. Iní však sudcov postoj na sociálnych sieťach označovali za "statočný" a deklarovali, že Sheaová prekročila hranicu a zasahovala do vnútorných záležitostí Libanonu.



Libanonský minister zahraničných vecí Násíf Hittí sa v pondelok so Sheaovou stretol v súvislosti s jej nedávnymi kritickými vyjadreniami.



Obom stranám sa podľa veľvyslankyne podarilo celú "nešťastnú" kauzu uzavrieť, a môžu sa opäť sústrediť na reálne aktuálne problémy, akým je zhoršujúca sa ekonomická kríza v Libanone.