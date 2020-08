Libanonská ministerka spravodlivosti Marie-Claude Nadžmová odstúpila

Bejrút 10. augusta (TASR) – Libanonská ministerka spravodlivosti Marie-Claude Nadžmová v pondelok oznámila, že odstupuje z funkcie. Ide už tretieho člena libanonského vládneho kabinetu, ktorý sa vzdal funkcie po tragickom výbuchu v bejrútskom prístave, pripisovanom zanedbávaniu zo strany štátu.



Nadžmová, ktorá sa dva dni po udalosti stala terčom slovných útokov protestujúcich na poškodenej bejrútskej ulici, predložila svoju rezignáciu premiérovi Hassánovi Dijábovi, ktorého vláda sa v priebehu dňa stretne na mimoriadnom rokovaní venovanom výbuchu zo 4. augusta, informovala tlačová agentúra AFP.



Nadžmovej rozhodnutie prichádza iba deň po tom, ako odstúpili minister životného prostredia Demianos Kattar a ministerka informácií Manál abd as-Samadová.



Podľa tlačovej agentúry AP nie je vylúčené, že na pondelkovom zasadnutí podá demisiu celá vláda. Ak by odstúpilo sedem ministrov, kabinet by sa automaticky stal dočasnou vládou. Silná explózia, rovnako ako závažná ekonomická kríza, je všeobecne považovaná za výsledok desaťročí korupcie a neschopnosti libanonských politikov.



Minulotýždňový výbuch si vyžiadal viac než 160 mŕtvych a vyše 6000 zranených. Mohutná tlaková vlna spôsobila rozsiahlu devastáciu metropoly a prístav prakticky zrovnala so zemnou. Podľa prvotného vyšetrovania bol príčinou výbuchu požiar, ktorý odpálil skladisko explozívnych látok skladovaných v prístav od roku 2013.



Dijáb v sobotu oznámil, že na budúci týždeň iniciuje konanie predčasných parlamentných volieb. Ani týmto oznámením však neupokojil pokračujúce protivládne protesty v Bejrúte.



Medzinárodní darcovia prisľúbili v nedeľu takmer 300 miliónov eur na pomoc Libanonu. Na virtuálnej konferencii sa zúčastnili predstavitelia 36 štátov sveta a medzinárodných organizácií. Medzi účastníkmi nechýbal napríklad prezident USA Donald Trump. Najväčšie príspevky prisľúbili Francúzsko, EÚ či Británia.



OSN odhadla, že Libanon bude len v priebehu nasledujúcich troch mesiacov potrebovať pomoc v objeme 117 miliónov dolárov. Táto suma pokrýva len výdavky na urgentne potrebnú lekársku starostlivosť, jedlo a ubytovanie ľudí bez strechy nad hlavou. Účastníci konferencie prisľúbili aj vierohodné a nezávislé vyšetrenie výbuchu.