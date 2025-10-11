< sekcia Zahraničie
Libanon odsúdil nočné nálety Izraela, ktoré si vyžiadali jednu obeť
Izraelská armáda potvrdila, že útoky v Libanone podnikla.
Autor TASR
Bejrút 11. októbra (TASR) - Libanonský prezident Džúzíf Awn odsúdil v sobotu Izrael za nočné útoky na civilné zariadenia na juhu krajiny, ktoré si podľa tamojšieho ministerstva zdravotníctva vyžiadali najmenej jednu obeť. TASR informuje podľa správy agentúry AFP.
„Južný Libanon sa opäť stal terčom ohavnej izraelskej agresie proti civilným zariadeniam – bez opodstatnenia alebo zámienky,“ uviedol Awn.
„Závažnosť tohto najnovšieho útoku spočíva v tom, že prichádza po dohode o prímerí v Gaze,“ dodal.
Libanonské ministerstvo zdravotníctva uviedlo, že izraelský útok na oblasť na juhu krajiny si vyžiadal jednu obeť a sedem ďalších ľudí v dôsledku neho utrpelo zranenia.
Libanonská štátna tlačová agentúra NNA spresnila, že izraelské vojenské lietadlá vykonali dovedna desať náletov zameraných na sklady buldozérov a bagrov.
Izraelská armáda potvrdila, že útoky v Libanone podnikla. Vo vyhlásení uviedla, že „zasiahla a zlikvidovala teroristickú infraštruktúru (hnutia) Hizballáhu v oblasti južného Libanonu, kde sa nachádzali ženijné stroje používané na obnovu teroristickej infraštruktúry v oblasti“.
Izrael opakovane bombardoval Libanon, a to napriek prímeriu uzavretému vlani v novembri, ktoré nasledovalo po viac než roku potýčok s tuto militantnou skupinou podporovanou Iránom, ktoré vyvrcholili dvoma mesiacmi otvorenej vojny, pripomína AFP.
