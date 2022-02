Libanon paralyzoval začiatok trojdňového štrajku vodičov

Na snímke sklápače a kamióny blokujú hlavnú diaľnicu počas generálneho štrajku odborov verejnej dopravy na protest proti zhoršujúcim sa ekonomickým a finančným podmienkam krajiny v libanonskom Bejrúte v stredu 2. februára 2022. Foto: TASR/AP

Bejrút 2. februára (TASR) - Stovky vodičov taxíkov, autobusov a nákladných áut začali v stredu v Libanone trojdňový štrajk, ktorým chcú dosiahnuť, aby vláda konečne riešila rastúce ceny a hospodársku krízu v krajine.Ako informovala agentúra AP, takýto štrajk sa v Libanone koná už druhýkrát v priebehu troch týždňov a keďže verejná doprava v Libanone prakticky neexistuje, protest prakticky paralyzoval krajinu.Mnohí Libanončania sa totiž pri každodennom dochádzaní do práce a školy či pri cestovaní spoliehajú práve na takéto zdieľané taxíky, autobusy alebo dodávky. Štrajk dopravcov tak mal za následok, že školy, univerzity a mnohé obchody zostali v stredu zatvorené.Podľa AP bol obvykle rušný Bejrút v stredu nezvyčajne tichým mestom. Protestujúci vodiči tam zablokovali jeho hlavné diaľnice a križovatky, pričom na mnohých miestach pálili pneumatiky.Odborári, ktorí sú organizátormi protestov, avizovali, že štrajk bude trvať do piatku, vždy od 05.00 h do 15.00 h miestneho času.Odbory organizujú svoje protesty a štrajky pravidelne, odkedy vláda v októbri oficiálne ukončila program štátnych dotácií. Plná nádrž benzínu teraz stojí viac ako mesačná minimálna mzda, poznamenala agentúra AP.Očakávalo sa, že patová situácia, v ktorej sa ocitla libanonská vláda, sa zmierni po tom, ako vplyvná politická skupina Hizballáh a jej hlavný šiitský spojenec prestali s bojkotovaním zasadnutí vládneho kabinetu. Teraz existuje nádej, že vláda vypracuje rozpočet na rok 2022 a plán hospodárskej obnovy.Svetová banka označila hospodársku krízu v Libanone za jednu z najhorších za posledné storočie. Ľudskoprávna organizácia Human Rights Watch (HRW) nedávno kritizovala, že vládnuca elita, ktorá "" za ekonomický kolaps Libanonu, po desaťročiach korupcie a nekompetentného manažmentu odmieta zmeny a neurobila takmer nič, aby krajinu dostala z problémov.HRW vo svojej výročnej správe poukazuje na to, že "".