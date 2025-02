Libanon po varovaniach z USA zablokoval pristátie 2 iránskych letov

Bejrút 16. februára (TASR) - Libanon odmietol udeliť povolenie na pristátie iránskym letom v metropole Bejrút dvakrát v priebehu tohto týždňa po tom, čo Spojené štáty varovali, že Izrael by tieto lietadlá mohol zostreliť. TASR o tom informuje podľa agentúry AFP, ktorá sa odvolala na bezpečnostný zdroj z Libanonu.



K prvému incidentu došlo vo štvrtok, keď libanonské úrady upovedomili Irán o tom, že let smerujúci do Bejrútu by nemal odštartovať. "Izrael prostredníctvom Američanov informoval libanonský štát, že bude cieliť na letisko, ak iránske lietadlo pristane v Libanone," uviedol nemenovaný bezpečnostný zdroj. "Americká strana povedala libanonskej strane, že Izrael myslel svoju hrozbu vážne," dodal.



Libanonské ministerstvo dopravy po konzultácii s tamojším prezidentom a premiérom vzápätí odmietlo udeliť danému letu povolenie na pristátie, píše AFP. Odkaz bol odovzdaný ešte predtým, než dotknuté lietadlo vzlietlo.



Ďalšiemu letu zabránili v štarte z Iránu v piatok, čo vyvolalo protesty priaznivcov Iránom podporovaného militantného hnutia Hizballáh v Libanone. Členovia hnutia zablokovali cestu vedúcu k jedinému medzinárodnému letisku v krajine.



Libanonský premiér Nawáf Salám v sobotu uviedol, že "bezpečnosť letiska v Bejrúte má prednosť pred akýmkoľvek iným hľadiskom a bezpečnosť cestujúcich, ako aj bezpečnosť libanonských občanov, sú prvky, v ktorých nebudeme robiť kompromisy," cituje AFP.



Izrael viackrát obvinili Hizballáh, že využíva letisko v Bejrúte na dovoz zbraní z Iránu, pripomína agentúra. Hnutie i libanonskí lídri tieto tvrdenia odmietli.



Od 27. novembra minulého roka je v Libanone po roku nepriateľstva a dvoch mesiacoch otvorenej vojny medzi Izraelom a Hizballáhom v platnosti krehké prímerie.