Libanon: Počet obetí izraelských útokov stúpol na 394

Robotníci sa zhromažďujú pred zničenou obytnou budovou po izraelských útokoch v štvrti Dahíja na južnom predmestí Bejrútu. Foto: TASR/AP

Bejrút 8. marca (TASR) - Izraelské útoky na Libanon zabili za posledný týždeň 394 ľudí vrátane 83 detí a 42 žien, uviedol v nedeľu libanonský minister zdravotníctva. TASR o tom píše podľa agentúry AFP.

Rakan Násiraddín na tlačovej konferencii odsúdil útoky na lekárske tímy a sanitky a uviedol, že medzi mŕtvymi je deväť záchranárov. V sobotu minister informoval o 294 obetiach od pondelka.

Libanon bol zatiahnutý do regionálnej vojny medzi Iránom, Izraelom a Spojenými štátmi, keď militantné šiitské hnutie Hizballáh začalo ostreľovať severný Izrael. Izraelská armáda reagovala útokmi na ciele pripisované Hizballáhu na libanonskom území.
