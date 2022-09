Libanon: Počet obetí po nehode lode s migrantmi pri Sýrii stúpol na 71

Bejrút 23. septembra (TASR) - Na najmenej 71 osôb stúpol počet obetí nehody plavidla s migrantmi pri sýrskom pobreží. Loď vyplávala začiatkom tohto týždňa z Libanonu. Oznámil to libanonský minister dopravy Alí Hamíja, informuje TASR podľa správy agentúry Reuters.



Ide o doteraz najtragickejšiu plavbu z Libanonu, ktorý vlani zaznamenal prudký nárast prípadov, keď sa migranti pokúšali dostať z jeho pobrežia na preplnených člnoch do Európy.



Libanonský minister dopravy uviedol, že doposiaľ sa podarilo zachrániť 20 ľudí, ktorí sú hospitalizovaní v sýrskych nemocniciach. Väčšina z nich sú podľa neho Sýrčania. Dodal, že loď, na ktorej boli utečenci prevážaní, bola veľmi malá a vyrobená z dreva.



Sýrske ministerstvo dopravy oznámilo, že podľa preživších sa na palube lode nachádzalo 120–150 ľudí. Sýrske úrady oznámili, že záchranná operácia pokračuje aj v piatok.



Libanon sužuje v súčasnosti hospodárska kríza a už dlhšie slúži ako odrazový mostík pre nebezpečnú migráciu po mori do Európy.