Libanon podáva OSN sťažnosť za výbuchy pagerov členov Hizballáhu

Bejrút 6. novembra (TASR) - Libanon v stredu oznámil, že Medzinárodnej organizácii práce (ILO) v Ženeve doručil podnet, ktorý sa týka nedávnej série výbuchov komunikačných zariadení používaných príslušníkmi proiránskeho hnutia Hizballáh.



Ako informoval spravodajský web The Times of Israel (TOI), libanonský minister práce Mustafá Bajram objasnil podanie na ILO tým, že Libanon vníma tento útok ako "vojnu proti ľudskosti, proti technológiám i proti práci". Pred novinármi v Ženeve Bajram označil sériu útokov za veľmi nebezpečný precedens.



Ešte pred tým, ako Izrael po roku cezhraničných útokov s Hizballáhom spustil pozemnú operáciu v Libanone, vybuchli v septembri na rôznych miestach Libanonu, ale aj v Sýrii, tisíce pagerov a vysielačiek používaných Hizballáhom. O život prišli desiatky ľudí a ďalšie tisíce ich utrpeli zranenia.



Vo všeobecnosti sa táto operácia pripisovala izraelskej tajnej službe Mosad.



Izrael síce oficiálne neprevzal zodpovednosť za tieto útoky, ale Bajram pripomenul, že "medzinárodne panuje zhoda, že za týmto ohavným činom stál Izrael".



Podľa Bajrama sa svet ocitol v situácii, "keď sa bežné predmety stávajú nebezpečnými a smrteľnými". Upozornil, že ak by sa tento "zločin nevyšetril, mohla by sa táto prax stať obvyklou". Podnet Libanonu má tiež zabrániť tomu, aby sa takéto zločiny v budúcnosti opakovali, dodal minister.



Libanon v stredu okrem toho oznámil, že predložil Bezpečnostnej rade OSN novú sťažnosť týkajúcu sa izraelskej agresie proti Libanonu v období od 25. októbra do 1. novembra.



Systematické ničenie, ktoré celú operáciu v pohraničí Libanonu a Izraela sprevádza, podľa Bejrútu naznačuje zámer izraelskej armády "premeniť pás územia v pohraničí na izolovaný a neobývateľný región".



Vojna medzi Hizballáhom a Izraelom trvá od 8. októbra 2023. Začala sa ako front na podporu Palestínčanov bojujúcich proti Izraelu v Pásme Gazy, ale od 23. septembra 2024 sa výrazne zintenzívnila, čo súvisí s rozšírením operácií izraelskej armády proti Libanonu.