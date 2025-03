Libanon potvrdil návrat piateho občana zadržiavaného Izraelom

Bejrút 12. marca (TASR) - Libanonská armáda vo štvrtok potvrdila, že piateho zadržaného vojaka Izrael prepustil a odovzdal jej jednotkám. Štyria ďalší Libanončania sa vrátili už v utorok na základe súhlasu Izraela s rozhovormi o vymedzení svojej hranice s Libanonom a s prepustením zadržaných libanonských občanov. TASR o tom píše podľa správy agentúry AFP.



"Armáda prostredníctvom Medzinárodného výboru Červeného kríža prijala (vo štvrtok) vojaka, ktorého v nedeľu uniesol izraelský nepriateľ," oznámil Libanon na platforme X a dodal, že vojaka previezli na ošetrenie do nemocnice.



Tento krok Izrael odôvodnil "ako gesto voči novému libanonskému prezidentovi (Džúzífovi Awnovi)" a dohodol sa na ňom so Spojenými štátmi. Zástupkyňa osobitného vyslanca USA pre Blízky východ Morgan Ortagusová oznámila, že medzi prepustenými Libanončanmi sú vojaci aj civilisti.



Rozhodnutiu predchádzalo stretnutie zástupcov izraelskej armády, Spojených štátov, Francúzska a Libanonu. Dohodli sa na vytvorení pracovných skupín zabezpečujúcich stabilitu v regióne. Budú zároveň riešiť otázku tzv. modrej línie, teda neoficiálnej demarkačnej čiary, ktorá oddeľuje Libanon od Izraela a Golanských výšin.



Prímerie medzi Hizballáhom a Izraelom platí od 27. novembra 2024, no obe strany sa obviňujú z jeho porušovania. Izraelské jednotky zostávajú v Libanone na piatich strategických miestach.