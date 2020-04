Libanon potvrdil prvý prípad nákazy v utečeneckých táboroch

Bejrút 22. apríla (TASR) - V Libanone potvrdili prvý prípad nákazy novým koronavírusom v jednom z tamojších početných a preľudnených utečeneckých táborov, v ktorých žijú desaťtisíce Palestínčanov a státisíce Sýrčanov. Informovala o tom v stredu agentúra AP.



Prvý pozitívny test mala žena žijúca v palestínskom utečeneckom tábore Wavel v údolí Bikáa na východe Libanonu. Palestínčanku pôvodom zo Sýrie previezli do štátnej nemocnice v Bejrúte.



V tábore následne vykonali všetky nevyhnutné opatrenia. Na prítomnosť vírusu otestovali aj ďalších 146 ľudí, ktorí v posledných dňoch mohli prísť so ženou do kontaktu, oznámil Úrad OSN pre palestínskych utečencov na Blízkom východe (UNRWA).



V Libanone žijú desaťtisíce palestínskych utečencov a ich potomkov a väčšina z nich je ubytovaná v zanedbaných táboroch bez prístupu k verejným službám a s obmedzenými možnosťami zamestnať sa.



V Libanone takisto žije viac ako milión sýrskych utečencov a ďalších Sýrčanov, ktorí majú právo na pobyt.



Libanon, ktorý má päť miliónov obyvateľov, doposiaľ zaznamenal 682 prípadov nákazy koronavírusom a 22 úmrtí.