Libanon pozastavil prezenčné vyučovanie v oblasti Bejrútu do decembra

Bejrút 25. novembra (TASR) – Libanon zrušil prezenčné vyučovanie na školách v oblasti hlavného mesta Bejrút do konca decembra tohto roka. Oznámilo to v nedeľu tamojšie ministerstvo školstva a ako dôvod uviedlo obavy o bezpečnosť po sérii izraelských náletov z uplynulého týždňa. TASR o tom informuje podľa agentúry AFP.



Minister školstva Abbás Halabí v oznámení uviedol, že opatrenie sa týka Bejrútu a častí troch okolitých okresov od pondelka v záujme "bezpečnosti študentov, vzdelávacích inštitúcií a rodičov vo svetle súčasných nebezpečných podmienok".



Izraelská armáda v nedeľu večer znova bombardovala budovy pri Bejrúte po tom, ako si v sobotu jeden zo vzdušných úderov na husto obývanú oblasť v centre libanonskej metropoly vyžiadal najmenej 29 obetí, napísala agentúra DPA s odvolaním sa na libanonské ministerstvo zdravotníctva.



Reportér DPA informoval o najmenej ôsmich hlasných výbuchoch po tom, ako izraelská armáda vydala viacero výziev na evakuáciu pre tamojších obyvateľov. Správy o možných škodách alebo obetiach sa zatiaľ neobjavili.



Ozbrojené zrážky medzi libanonským proiránskym militantným hnutím Hizballách a izraelskou armádou sa v posledných dňoch vystupňovali napriek novým snahám o dosiahnutie prímeria.



Hizballáh medzitým odpálil na ciele v Izraeli najmenej 250 rakiet. V mnohých regiónoch Izraela boli od nedele v platnosti výstrahy, a to nielen na severe, ale aj v strednej časti krajiny a v pobrežnej metropole Tel Aviv. Záchranná služba hlásila najmenej šiestich zranených. V meste Petach Tikva východne od Tel Avivu boli poškodené domy. Sirény bolo znova počuť aj večer.