< sekcia Zahraničie
Libanon: Pre streľbu sa musel vrátiť konvoj vatikánskeho vyslanca
Konvoj eskortovali francúzske jednotky z Dočasných síl OSN v Libanone (UNIFIL) a jeho súčasťou bol apoštolský nuncius Paolo Borgia.
Autor TASR
Bejrút 7. apríla (TASR) - Konvoj s humanitárnou pomocou pre kresťanské dediny na juhu krajiny, ktorý zorganizoval vatikánsky veľvyslanec v Libanone, sa v utorok musel vrátiť späť. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Konvoj eskortovali francúzske jednotky z Dočasných síl OSN v Libanone (UNIFIL) a jeho súčasťou bol apoštolský nuncius Paolo Borgia. Neďaleko izraelských hraníc sa stal terčom paľby, povedal pod podmienkou zachovania anonymity zdroj pre AFP. Vozidlá utrpeli škody, no neboli hlásené žiadne obete, uviedol.
Niekoľko dedín s kresťanskou väčšinou v blízkosti hraníc leží v zóne bojov medzi Izraelom a libanonským militantným hnutím Hizballáh. Hnutie zatiahlo Libanon do vojny na Blízkom východe 2. marca raketovými útokmi na Izrael v snahe vyjadriť podporu Iránu, ktorý napadol Izrael spolu s USA 28. februára. Izrael na to reagoval rozsiahlymi údermi a pozemnou inváziou na juhu krajiny.
Zdroj uviedol, že konvoj sa po viacerých pokusoch o pokračovanie v ceste vrátil späť, keď v jeho blízkosti explodoval neidentifikovaný projektil. Štátna tlačová agentúra NNA informovala, že konvoj sa vrátil pre „prestrelky a zintenzívnenie bojov“.
Obyvatelia kresťanských dedín odmietajú opustiť svoje príbytky napriek postupu izraelskej armády a príkazom na evakuáciu. Borgia od vypuknutia vojny do týchto dedín už viackrát organizoval konvoje s humanitárnou pomocou.
