Libanonský premiér odmieta zasahovanie Iránu do záležitostí štátu

Bejrút 18. októbra (TASR) - Dočasný libanonský premiér Nadžíb Míkátí v piatok odmietol zasahovanie Iránu do libanonských záležitostí. Hovorca iránskeho parlamentu vo štvrtkovom rozhovore uviedol, že Teherán je pripravený rokovať s Francúzskom o implementácii rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN č. 1701. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Rezolúcia Bezpečnostnej rady OSN č. 1701 z roku 2006 ukončila boje medzi Izraelom a Hizballáhom a rozhodla o demilitarizácii pohraničnej oblasti v Libanone južne od rieky Litání. Podľa rezolúcie sa tam môžu nachádzať výhradne libanonská armáda a mierové jednotky OSN, aby sa tak zaistil mier na hranici s Izraelom.



"Sme prekvapení týmto postojom, ktorý predstavuje hrubý zásah do libanonských záležitostí a pokus o zavedenie dohľadu nad Libanonom, ktorý sme odmietli," ozrejmilo vyhlásenie Míkátího vlády. Premiér dodal, že rokovania o uplatňovaní rezolúcie sú záležitosťou libanonského štátu.



Bezpečnostná rada OSN poverila mierovú misiu OSN (UNIFIL) pomáhať Libanonu so zabezpečením oblasti a zaistiť, že sa tu nebudú nachádzať zbrane ani vojenský personál, ktorý nepatrí Libanonu. Izrael však tvrdí, že libanonská armáda a UNIFIL zlyhali, píše Reuters. V noci na 1. októbra preto Izrael spustil na juhu Libanonu pozemnú operáciu s cieľom zničiť bašty militantného hnutia Hizballáh blízko hraníc, odkiaľ už mesiace ostreľuje sever židovského štátu.



Niekoľko pozícií UNIFIL-u v južnom Libanone sa minulý týždeň dostalo pod izraelskú paľbu a niekoľko osôb utrpelo aj zranenia. Izraelský premiér Benjamin Netanjahu povedal generálnemu tajomníkovi OSN Antóniovi Guterresovi, že nastal čas stiahnuť UNIFIL.



Pôsobenie mierovej misie by sa malo oficiálne skončiť 31. augusta 2025.