Prezident Libanonu Džúzíf Awn vylúčil normalizáciu vzťahov s Izraelom

Bejrút 11. júla (TASR) - Libanonský prezident Džúzíf Awn v piatok vylúčil normalizáciu vzťahov s Izraelom. Dúfa však, že jeho krajine sa podarí so svojím južným susedom žiť v mieri. Na normalizáciu vzťahov začal v uplynulých dňoch Libanon a susednú Sýriu vyzývať minister zahraničných vecí Izraela Gideon Saar. TASR o tom píše podľa správy agentúry AFP.



„Mier znamená neexistenciu vojnového stavu, a to je to, na čom nám v Libanone momentálne záleží. Pokiaľ ide o otázku normalizácie, tá v súčasnosti nie je predmetom libanonskej zahraničnej politiky,“ vysvetlil Awn.



Libanon a Sýria neuznávajú Izrael a od roku 1948 s ním viedli viacero konfliktov. Doteraz posledná vojna na libanonskom území medzi Izraelom a militantným hnutím Hizballáh skončila prímerím v novembri minulého roka. Podľa dohody o prímerí je Hizballáh povinný stiahnuť svojich bojovníkov severne od rieky Lítání, približne 30 kilometrov od izraelských hraníc. Izrael sa zaviazal stiahnuť z celého Libanonu, ale jeho vojaci ostali na piatich bodoch pri spoločných hraniciach, ktoré považuje za strategické.



Awn v tejto súvislosti vyzval Izrael, aby sa úplne stiahol z Libanonu. Izraelské jednotky na juhu krajiny podľa neho „bránia úplnému nasadeniu libanonskej armády až k medzinárodne uznaným hraniciam“.



Libanonský prezident sa vyjadril aj k procesu odzbrojenia Hizballáhu, keďže súčasná vláda v Bejrúte presadzuje, aby zbraňami v krajine disponovali iba štátne bezpečnostné zložky. Pri realizácii tohto kroku sa podľa jeho slov „bude brať do úvahy záujem štátu a jeho stabilita s cieľom zachovať mier a národnú jednotu“. Podľa AFP tým naznačil, že odzbrojenie Hizballáhu sa nebude presadzovať silou.