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Libanon: Pri izraelskom nálete prišli o život traja ľudia
Libanonský rezort zdravotníctva spresnil, že útoky zasiahli päť lokalít v južných oblastiach Súr a Nabatíja a v regióne Bikáa na východe krajiny.
Autor TASR
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Bejrút 4. septembra (TASR) - Pri piatkovom izraelskom nálete na juh a východ Libanonu zahynuli traja ľudia, kým ďalších najmenej 23 utrpelo zranenia, uviedli libanonské oficiálne médiá a tamojšie ministerstvo zdravotníctva. Došlo k tomu aj napriek platnému prímeriu s proiránskym militantným hnutím Hizballáh, informuje agentúra AFP, píše TASR.
Libanonská štátna tlačová agentúra NNA uviedla, že úder zasiahol oblasť neďaleko strategickej oblasti Alí al-Táhir. Izraelská armáda vyhlásila, že tento bod dobyla, hoci Hizballáh stratu pozície nepotvrdil.
Terčom útoku v meste Nabatíja sa stali dvaja mladí muži „počas jazdy na motocykli“, spresnila agentúra NNA s tým, že záchranári previezli ich telá do miestnej nemocnice.
Izrael vo štvrtok oznámil, že nad spomínanou oblasťou prevzal kontrolu. Izraelský minister obrany Jisrael Kac v tejto súvislosti vyhlásil, že armáda urobí všetko pre to, aby „zabránila nepriateľovi znovu sa v tejto oblasti usadiť“.
Libanonský rezort zdravotníctva spresnil, že útoky zasiahli päť lokalít v južných oblastiach Súr a Nabatíja a v regióne Bikáa na východe krajiny.
Izrael a Hizballáh na seba útočia od marca, keď toto militantné zoskupenie zatiahlo Libanon do širšieho konfliktu na Blízkom východe útokom na Izrael na podporu Iránu.
Izrael reagoval leteckými údermi a pozemnou inváziou, ktoré si tam podľa libanonských úradov vyžiadali už viac ako 4300 obetí.
Konflikt sa upokojil po tom, čo bolo v júni dosiahnuté memorandum o porozumení medzi USA a Iránom a rámcová dohoda medzi Izraelom a Libanonom. Bejrút však stále hlási pokračujúce izraelské útoky, pripomína AFP.
Humanitárny koordinátor OSN pre Libanon Imrán Rizá v piatok na sociálnej sieti X uviedol, že rodiny, ktoré sa po vyhlásení prímeria vracajú do mesta Nabatíja, „čelia rozsiahlej skaze, nedostatku základných služieb, pretrvávajúcej neistote a nestabilite“.
Libanonská štátna tlačová agentúra NNA uviedla, že úder zasiahol oblasť neďaleko strategickej oblasti Alí al-Táhir. Izraelská armáda vyhlásila, že tento bod dobyla, hoci Hizballáh stratu pozície nepotvrdil.
Terčom útoku v meste Nabatíja sa stali dvaja mladí muži „počas jazdy na motocykli“, spresnila agentúra NNA s tým, že záchranári previezli ich telá do miestnej nemocnice.
Izrael vo štvrtok oznámil, že nad spomínanou oblasťou prevzal kontrolu. Izraelský minister obrany Jisrael Kac v tejto súvislosti vyhlásil, že armáda urobí všetko pre to, aby „zabránila nepriateľovi znovu sa v tejto oblasti usadiť“.
Libanonský rezort zdravotníctva spresnil, že útoky zasiahli päť lokalít v južných oblastiach Súr a Nabatíja a v regióne Bikáa na východe krajiny.
Izrael a Hizballáh na seba útočia od marca, keď toto militantné zoskupenie zatiahlo Libanon do širšieho konfliktu na Blízkom východe útokom na Izrael na podporu Iránu.
Izrael reagoval leteckými údermi a pozemnou inváziou, ktoré si tam podľa libanonských úradov vyžiadali už viac ako 4300 obetí.
Konflikt sa upokojil po tom, čo bolo v júni dosiahnuté memorandum o porozumení medzi USA a Iránom a rámcová dohoda medzi Izraelom a Libanonom. Bejrút však stále hlási pokračujúce izraelské útoky, pripomína AFP.
Humanitárny koordinátor OSN pre Libanon Imrán Rizá v piatok na sociálnej sieti X uviedol, že rodiny, ktoré sa po vyhlásení prímeria vracajú do mesta Nabatíja, „čelia rozsiahlej skaze, nedostatku základných služieb, pretrvávajúcej neistote a nestabilite“.