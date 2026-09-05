Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Sobota 5. september 2026
< sekcia Zahraničie

Libanon: Pri izraelskom nálete prišli o život traja ľudia

.
Na snímke útok na Libanon. Foto: TASR/AP

Libanonský rezort zdravotníctva spresnil, že útoky zasiahli päť lokalít v južných oblastiach Súr a Nabatíja a v regióne Bikáa na východe krajiny.

Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bejrút 4. septembra (TASR) - Pri piatkovom izraelskom nálete na juh a východ Libanonu zahynuli traja ľudia, kým ďalších najmenej 23 utrpelo zranenia, uviedli libanonské oficiálne médiá a tamojšie ministerstvo zdravotníctva. Došlo k tomu aj napriek platnému prímeriu s proiránskym militantným hnutím Hizballáh, informuje agentúra AFP, píše TASR.

Libanonská štátna tlačová agentúra NNA uviedla, že úder zasiahol oblasť neďaleko strategickej oblasti Alí al-Táhir. Izraelská armáda vyhlásila, že tento bod dobyla, hoci Hizballáh stratu pozície nepotvrdil.

Terčom útoku v meste Nabatíja sa stali dvaja mladí muži „počas jazdy na motocykli“, spresnila agentúra NNA s tým, že záchranári previezli ich telá do miestnej nemocnice.

Izrael vo štvrtok oznámil, že nad spomínanou oblasťou prevzal kontrolu. Izraelský minister obrany Jisrael Kac v tejto súvislosti vyhlásil, že armáda urobí všetko pre to, aby „zabránila nepriateľovi znovu sa v tejto oblasti usadiť“.

Libanonský rezort zdravotníctva spresnil, že útoky zasiahli päť lokalít v južných oblastiach Súr a Nabatíja a v regióne Bikáa na východe krajiny.

Izrael a Hizballáh na seba útočia od marca, keď toto militantné zoskupenie zatiahlo Libanon do širšieho konfliktu na Blízkom východe útokom na Izrael na podporu Iránu.

Izrael reagoval leteckými údermi a pozemnou inváziou, ktoré si tam podľa libanonských úradov vyžiadali už viac ako 4300 obetí.

Konflikt sa upokojil po tom, čo bolo v júni dosiahnuté memorandum o porozumení medzi USA a Iránom a rámcová dohoda medzi Izraelom a Libanonom. Bejrút však stále hlási pokračujúce izraelské útoky, pripomína AFP.

Humanitárny koordinátor OSN pre Libanon Imrán Rizá v piatok na sociálnej sieti X uviedol, že rodiny, ktoré sa po vyhlásení prímeria vracajú do mesta Nabatíja, „čelia rozsiahlej skaze, nedostatku základných služieb, pretrvávajúcej neistote a nestabilite“.
.

Neprehliadnite

STRIEBRO: Mintálová skončila v Paríži druhá v K1

KOMENTÁR J. HRABKA: Ústava a politici

RADVANSKÝ: Vízia Slovenska do roku 2040 skúma parametre kvality života

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Čo si pre nás prichystal september?