Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 19. november 2025Meniny má Alžbeta
< sekcia Zahraničie

Pri izraelskom útoku na utečenecký tábor v Libanone zahynulo 11 ľudí

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Utečenecké tábory v Libanone boli zriadené pre Palestínčanov, ktorí boli vyhnaní alebo utiekli počas vojny v roku 1948, ktorá sprevádzala vznik Izraela.

Autor TASR
Bejrút 18. novembra (TASR) - Pri izraelskom útoku na palestínsky utečenecký tábor Ain al-ulwa na predmestí juholibanonského mesta Sidon v utorok večer zahynulo najmenej 11 ľudí a ďalší štyria sa zranili. Izrael tvrdí, že cieľom bolo výcvikové stredisko palestínskeho militantného hnutia Hamas. TASR o tom píše podľa agentúry AFP.

Izraelské ozbrojené sily zasiahli teroristov, ktorí operovali vo výcvikovom stredisku Hamasu v oblasti Ain al-ulwa v južnom Libanone,“ uviedla armáda v krátkom vyhlásení a uviedla, že „zakročila proti prítomnosti Hamasu v Libanone“.

Utečenecké tábory v Libanone boli zriadené pre Palestínčanov, ktorí boli vyhnaní alebo utiekli počas vojny v roku 1948, ktorá sprevádzala vznik Izraela. Podľa dlhoročných zvyklostí sa libanonská armáda drží mimo táborov a necháva militantné palestínske zoskupenia, aby sa tam sami postarali o bezpečnosť. Palestínski a libanonskí predstavitelia sa tento rok dohodli na postupnom odzbrojovaní militantných skupín v táboroch.
.

Neprehliadnite

ČARNOGURSKÝ: Z väznice som sa vracal sám električkou, nikto ma nečakal

Týždenník: Odpustenie nestačí

REPORTÁŽ: Parížska megamucholapka na turistov I.

REPORTÁŽ: Parížska megamucholapka na turistov II.