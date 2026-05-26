< sekcia Zahraničie
Pri izraelskom útoku v libanonskom údolí Bikáa zahynulo 12 ľudí
Izrael napriek prímeriu naďalej útočí a tvrdí, že sa zameriava na ciele Hizballáhu.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bejrút 26. mája (TASR) - Pri izraelských útokoch na dedinu v libanonskom údolí Bikáa v noci na utorok zahynulo najmenej 12 ľudí. TASR o tom informuje s odvolaním na agentúru AP.
Záchranári informovali, že z trosiek vyzdvihli 12 tiel po sérii intenzívnych nočných úderov, ktoré zasiahli rozsiahle oblasti južného a východného Libanonu.
Útoky Izrael uskutočnil krátko po tom, čo v pondelok premiér Benjamin Netanjahu nariadil ozbrojeným silám zintenzívniť údery v Libanone s cieľom „zlikvidovať“ militantné hnutie Hizballáh. Došlo k ním tri dni pred plánovaným stretnutím izraelskej a libanonskej vojenskej delegácie vo Washingtone.
Medzi Izraelom a Libanonom oficiálne platí prímerie od 16. apríla. V polovici mája bolo po rokovaniach predstaviteľov oboch krajín vo Washingtone predĺžené o ďalších 45 dní. Priame rokovania majú za cieľ zabezpečiť trvalý mier medzi Libanonom a Izraelom.
Izrael napriek prímeriu naďalej útočí a tvrdí, že sa zameriava na ciele Hizballáhu. Šiitské militantné hnutie z územia Libanonu odpaľuje rakety a vysiela drony na územie židovského štátu a útočí na izraelské ciele v Libanone.
Záchranári informovali, že z trosiek vyzdvihli 12 tiel po sérii intenzívnych nočných úderov, ktoré zasiahli rozsiahle oblasti južného a východného Libanonu.
Útoky Izrael uskutočnil krátko po tom, čo v pondelok premiér Benjamin Netanjahu nariadil ozbrojeným silám zintenzívniť údery v Libanone s cieľom „zlikvidovať“ militantné hnutie Hizballáh. Došlo k ním tri dni pred plánovaným stretnutím izraelskej a libanonskej vojenskej delegácie vo Washingtone.
Medzi Izraelom a Libanonom oficiálne platí prímerie od 16. apríla. V polovici mája bolo po rokovaniach predstaviteľov oboch krajín vo Washingtone predĺžené o ďalších 45 dní. Priame rokovania majú za cieľ zabezpečiť trvalý mier medzi Libanonom a Izraelom.
Izrael napriek prímeriu naďalej útočí a tvrdí, že sa zameriava na ciele Hizballáhu. Šiitské militantné hnutie z územia Libanonu odpaľuje rakety a vysiela drony na územie židovského štátu a útočí na izraelské ciele v Libanone.