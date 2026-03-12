< sekcia Zahraničie
Libanon: Pri izraelských náletoch na Bejrút zahynulo sedem ľudí
Autor TASR
Bejrút 12. marca (TASR) - Izraelská armáda, ktorá úzko koordinuje svoje kroky s americkými silami, vo štvrtok uviedla, že počas noci opäť spustila „rozsiahlu“ vlnu leteckých útokov zameraných na režim v Iráne, informuje TASR podľa správy stanice BBC.
Tamojšie ministerstvo zdravotníctva vo vyhlásení uviedlo, že izraelský nálet na hlavé mesto pripravil o život sedem ľudí a 21 ďalších utrpelo zranenia.
Hizballáh medzičasom pokračoval v odpaľovaní rakiet na severný Izrael. Židovský štát zachytil aj raketovú paľbu prichádzajúcu z Iránu, uvádza BBC.
Najnovšie iránske útoky na lodnú dopravu – vrátane útokov na lode plaviace sa cez strategicky významný Hormuzský prieliv – znamenajú vážne ohrozenie pre globálny obchod a pre arabské krajiny Perzského zálivu, ktoré sú naďalej priamym cieľom rakiet a dronov z Iránu, dodáva britská stanica.
Libanon bol tento mesiac zatiahnutý do vojny na Blízkom východe, keď Hizballáh zaútočil na Izrael v odvete za zabitie iránskeho najvyššieho vodcu ajatolláha Alího Chameneího na začiatku amerických a izraelských útokov na Irán.
Izrael, ktorý pokračoval v útokoch v Libanone už pred vojnou a aj napriek prímeriu s Hizballáhom z roku 2024, od začiatku marca v reakcii na útoky dronov a rakiet Hizballáhu podniká nálety po celom území Libanonu a do jeho pohraničných oblastí vyslal aj pozemné jednotky.
Libanonské úrady v najnovšie uviedli, že pri izraelskej ofenzíve v krajine prišlo o život už vyše 630 ľudí vrátane 91 detí.
