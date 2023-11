Pri izraelských útokoch v Libanone údajne zahynuli aj novinári

Bejrút 21. novembra (TASR) - Životy dvoch novinárov a dvoch ďalších civilistov si v utorok údajne vyžiadali izraelské útoky na juhu Libanonu. Oznámili to tamojšie médiá, pričom libanonská televízia al-Majádín uviedla, že zabitými novinármi sú jej zamestnanci, uvádza TASR píše podľa správ agentúr AFP a AP.



Libanonská štátna tlačová agentúra NNA informovala o "smrti troch občanov - dvoch novinárov a jedného ďalšieho civilistu - pri nepriateľskom bombardovaní", ku ktorému malo dôjsť pri dedine Tayr Harfa na juhu Libanonu, pri hraniciach s Izraelom. Televízia al-Majádín uviedla, že išlo o nálet, pričom zabití boli jej "spravodajkyňa Farah Omarová a tiež kameraman Rabih Maamari", ktorí v teréne informovali o násilí na hraniciach s Izraelom.



Táto panarabská televízia, ktorá je spriaznená s libanonským proiránskym militantným hnutím Hizballáh, označila útok na novinárov za zámerný, informuje agentúra AP. Zabitým civilistom mal byť podľa informácií televízie istý muž zo zmienenej pohraničnej dediny. Libanonská vláda označila útok na novinárov za neslýchaný.



Izraelská armáda oznámila, že tieto tvrdenia preveruje.



AP pripomína, že izraelská vláda minulý týždeň zablokovala vysielanie zmienenej televízie v Izraeli.



Libanonské médiá v utorok informovali aj o ďalších údajných izraelských útokoch v pohraničí. Štátna tlačová agentúra NNA uviedla, že pri útoku v pohraničnej dedine Kfar Kila zahynula 80-ročná žena, zatiaľ čo jej vnučku so zraneniami previezli do nemocnice.



Na izraelsko-libanonských hraniciach dochádza od vypuknutia konfliktu medzi Izraelom a Hamasom prakticky na dennej báze k násilným incidentom, ktoré si už vyžiadali aj obete. Rastú tak obavy, že by sa Hizballáh mohol pokúsiť otvoriť na severe Izraela ďalší front, aby tak pomohlo Hamasu.