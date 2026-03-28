Libanon: Pri izraelských útokoch už zahynulo 46 záchranárov
Libanon bol zatiahnutý do regionálnej vojny medzi Iránom, Izraelom a Spojenými štátmi 2. marca, keď Hizballáh začal ostreľovať severný Izrael.
Autor TASR
Bejrút 28. marca (TASR) - Libanonský minister zdravotníctva Rakan Násiraddín v sobotu oznámil, že od začiatku vojny proti libanonskému militantnému hnutiu Hizballáh zahynulo pri izraelských útokoch 46 záchranárov a päť zdravotníkov. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
Násiraddín uviedol, že deväť záchranárov zahynulo v priebehu soboty. Štyria z nich boli súčasťou Islamského zdravotníckeho výboru, ktorý spadá pod Hizballáh a piati ďalší boli zdravotníci z civilnej ochrany šiitskeho hnutia Amal, ktoré je spojencom Hizballáhu. Izraelský útok ich zasiahol počas záchranných operácií na juhu Izraela.
Libanon bol zatiahnutý do regionálnej vojny medzi Iránom, Izraelom a Spojenými štátmi 2. marca, keď Hizballáh začal ostreľovať severný Izrael. Izraelská armáda reagovala útokmi na ciele pripisované Hizballáhu na libanonskom území a inváziou na juhu krajiny.
Násiraddín uviedol, že deväť záchranárov zahynulo v priebehu soboty. Štyria z nich boli súčasťou Islamského zdravotníckeho výboru, ktorý spadá pod Hizballáh a piati ďalší boli zdravotníci z civilnej ochrany šiitskeho hnutia Amal, ktoré je spojencom Hizballáhu. Izraelský útok ich zasiahol počas záchranných operácií na juhu Izraela.
Libanon bol zatiahnutý do regionálnej vojny medzi Iránom, Izraelom a Spojenými štátmi 2. marca, keď Hizballáh začal ostreľovať severný Izrael. Izraelská armáda reagovala útokmi na ciele pripisované Hizballáhu na libanonskom území a inváziou na juhu krajiny.