Sobota 28. marec 2026
Libanon: Pri izraelských útokoch už zahynulo 46 záchranárov

Hasiči polievajú vodou horiacu obytnú budovu po izraelskom leteckom útoku v centre Bejrútu v Libanone v stredu 18. marca 2026. Foto: TASR/AP

Autor TASR
Bejrút 28. marca (TASR) - Libanonský minister zdravotníctva Rakan Násiraddín v sobotu oznámil, že od začiatku vojny proti libanonskému militantnému hnutiu Hizballáh zahynulo pri izraelských útokoch 46 záchranárov a päť zdravotníkov. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.

Násiraddín uviedol, že deväť záchranárov zahynulo v priebehu soboty. Štyria z nich boli súčasťou Islamského zdravotníckeho výboru, ktorý spadá pod Hizballáh a piati ďalší boli zdravotníci z civilnej ochrany šiitskeho hnutia Amal, ktoré je spojencom Hizballáhu. Izraelský útok ich zasiahol počas záchranných operácií na juhu Izraela.

Libanon bol zatiahnutý do regionálnej vojny medzi Iránom, Izraelom a Spojenými štátmi 2. marca, keď Hizballáh začal ostreľovať severný Izrael. Izraelská armáda reagovala útokmi na ciele pripisované Hizballáhu na libanonskom území a inváziou na juhu krajiny.
