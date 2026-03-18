Libanon: Pri izraelských útokoch v Bejrúte zahynulo 12 ľudí
Autor TASR
Bejrút 18. marca (TASR) - Najmenej 12 ľudí v stredu zahynulo a ďalších 41 sa zranilo v dôsledku izraelských útokov naprieč libanonským hlavným mestom Bejrút. TASR o tom informuje s odvolaním na agentúry AFP a AP.
Podľa záchranárov a obyvateľov oslovených agentúrou AP zničili útoky Izraela v noci na stredu ilúziu o tom, že v meste stále existujú bezpečné štvrte, na ktoré sa Izrael nezameriava. Izraelské vzdušné útoky sa totiž doteraz sústredili na južné predmestia Bejrútu obývané najmä šiitmi, ktoré sú považované za baštu militantného hnutia Hizballáh. Nočné údery však v stredu zasiahli aj štvrte v centre mesta.
„Dnes sa Bejrút nijako nelíši od južných predmestí,“ povedal veliteľ hasičov Nešat Barrí v jednej z centrálnych štvrtí, kde záchranné zložky prehľadávali trosky.
Od začiatku aktuálnej vojny medzi Izraelom a Hizballáhom 2. marca zahynulo pri tomto konflikte 912 Libanončanov a ďalších 2200 sa zranilo. Státisíce ľudí tiež museli opustiť svoje domovy na juhu krajiny, kde Izrael začal s pozemnou inváziou.
