< sekcia Zahraničie
Pri izraelských útokoch v Libanone zahynulo najmenej 8 ľudí
Izraelská armáda uviedla, že zasiahla „veliteľské centrá Hizballáhu“ v okrese Baalbek.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bejrút 21. februára (TASR) - Izraelské útoky si v piatok na východe a juhu Libanonu vyžiadali najmenej osem obetí, informovali miestne médiá. Izraelská armáda uviedla, že cieľom útokov bolo libanonské militantné hnutie Hizballáh a jeho palestínsky spojenec Hamas. TASR o tom píše podľa správy agentúry AFP.
Nemenovaný zdroj z Hizballáhu pre agentúru AFP uviedol, že medzi obeťami útokov v údolí Bikáa na východe krajiny bol aj vojenský veliteľ tejto skupiny podporovanej Iránom.
Izrael napriek prímeriu v Libanone, ktoré vstúpilo do platnosti v novembri 2024, útočí takmer denne. Zvyčajne uvádza, že terčom útokov sú ciele Hizballáhu - ktorý sa má na základe dohody o prímerí odzbrojiť - no občas aj militanti Hamasu.
Izraelské útoky v Bikáa „viedli k počiatočnému počtu šiestich mŕtvych a k viac ako 25 zraneným“, uviedla libanonská tlačová agentúra NNA.
Izraelská armáda uviedla, že zasiahla „veliteľské centrá Hizballáhu“ v okrese Baalbek.
Nálety prišli niekoľko hodín po izraelskom útoku na najväčší palestínsky utečenecký tábor v krajine, pri ktorom podľa libanonského ministerstva zdravotníctva zahynuli dvaja ľudia, pričom izraelská armáda uviedla, že jej cieľom bol Hamas.
NNA uviedla, že „izraelský dron“ zaútočil na štvrť tábora, ktorý sa nachádza na okraji mesta Sidon na juhu Libanonu.
Izraelská armáda vo svojom vyhlásení uviedla, že jej jednotky „zasiahli veliteľské centrum Hamasu, z ktorého teroristi operovali“.
Hamas vo svojom vyhlásení odsúdil útok, ktorý podľa neho viedol k „civilným“ obetiam. Odmietol obvinenia Izraela ako „nepodložené výhovorky“ s tým, že cieľová budova „patrí spoločným bezpečnostným silám povereným udržiavaním bezpečnosti a stability v tábore“.
Libanonská vláda sa zaviazala dostať všetky zbrane v krajine pod kontrolu štátu, v súlade s dohodou z roku 2024, ktorá ukončila vojnu medzi Hizballáhom a Izraelom. Armáda minulý mesiac oznámila dokončenie prvej z piatich fáz plánu, ktorá sa týkala oblasti medzi izraelskou hranicou a riekou Lítání vzdialenou od hranice asi 30 kilometrov. Druhá fáza sa zameria na územie medzi riekami Lítání a Awalí, približne 40 kilometrov južne od hlavného mesta Bejrút. Na realizáciu tejto fázy bude podľa vlády armáda potrebovať najmenej štyri mesiace.
Nemenovaný zdroj z Hizballáhu pre agentúru AFP uviedol, že medzi obeťami útokov v údolí Bikáa na východe krajiny bol aj vojenský veliteľ tejto skupiny podporovanej Iránom.
Izrael napriek prímeriu v Libanone, ktoré vstúpilo do platnosti v novembri 2024, útočí takmer denne. Zvyčajne uvádza, že terčom útokov sú ciele Hizballáhu - ktorý sa má na základe dohody o prímerí odzbrojiť - no občas aj militanti Hamasu.
Izraelské útoky v Bikáa „viedli k počiatočnému počtu šiestich mŕtvych a k viac ako 25 zraneným“, uviedla libanonská tlačová agentúra NNA.
Izraelská armáda uviedla, že zasiahla „veliteľské centrá Hizballáhu“ v okrese Baalbek.
Nálety prišli niekoľko hodín po izraelskom útoku na najväčší palestínsky utečenecký tábor v krajine, pri ktorom podľa libanonského ministerstva zdravotníctva zahynuli dvaja ľudia, pričom izraelská armáda uviedla, že jej cieľom bol Hamas.
NNA uviedla, že „izraelský dron“ zaútočil na štvrť tábora, ktorý sa nachádza na okraji mesta Sidon na juhu Libanonu.
Izraelská armáda vo svojom vyhlásení uviedla, že jej jednotky „zasiahli veliteľské centrum Hamasu, z ktorého teroristi operovali“.
Hamas vo svojom vyhlásení odsúdil útok, ktorý podľa neho viedol k „civilným“ obetiam. Odmietol obvinenia Izraela ako „nepodložené výhovorky“ s tým, že cieľová budova „patrí spoločným bezpečnostným silám povereným udržiavaním bezpečnosti a stability v tábore“.
Libanonská vláda sa zaviazala dostať všetky zbrane v krajine pod kontrolu štátu, v súlade s dohodou z roku 2024, ktorá ukončila vojnu medzi Hizballáhom a Izraelom. Armáda minulý mesiac oznámila dokončenie prvej z piatich fáz plánu, ktorá sa týkala oblasti medzi izraelskou hranicou a riekou Lítání vzdialenou od hranice asi 30 kilometrov. Druhá fáza sa zameria na územie medzi riekami Lítání a Awalí, približne 40 kilometrov južne od hlavného mesta Bejrút. Na realizáciu tejto fázy bude podľa vlády armáda potrebovať najmenej štyri mesiace.