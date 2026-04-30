Štvrtok 30. apríl 2026
Libanon: Pri izraelských útokoch zahynulo 9 ľudí vrátane 2 detí

Libanončania odstraňujú ruiny zo svojich zničených obchodov. Foto: TASR/AP

Awn v rozhovore s členmi delegácie Medzinárodnej federácie spoločností Červeného kríža a Červeného polmesiaca (IFRC) predtým ostro odsúdil pokračujúce izraelské porušenia v južnom Libanone.

Autor TASR
Bejrút 30. apríla (TASR) - Pri útokoch Izraela na juhu Libanonu prišlo o život deväť ľudí vrátane dvoch detí. Vo štvrtok to oznámilo ministerstvo zdravotníctva v Bejrúte krátko po tom, ako prezident Džúzíf Awn odsúdil pokračujúce porušovanie prímeria zo strany Tel Avivu. TASR o tom píše podľa správy agentúry AFP.

Útoky izraelského nepriateľa na južný Libanon si podľa doterajších údajov vyžiadali deväť obetí, medzi nimi dve deti a päť žien, a 23 zranených vrátane ôsmich detí a siedmich žien,“ uviedlo ministerstvo vo svojom vyhlásení.

Awn v rozhovore s členmi delegácie Medzinárodnej federácie spoločností Červeného kríža a Červeného polmesiaca (IFRC) predtým ostro odsúdil „pokračujúce izraelské porušenia“ v južnom Libanone. Podľa jeho slov k nim dochádza aj „napriek prímeriu, rovnako ako k demoláciám domovov a náboženských miest, pričom počet zabitých a zranených deň čo deň stúpa“.

Na Izrael treba vyvíjať tlak, aby zabezpečil dodržiavanie medzinárodného práva a dohovorov a aby prestal útočiť na civilistov, zdravotníkov, civilnú obranu a humanitárne zdravotnícke a pomocné organizácie,“ dodal Awn vo vyhlásení.

Vo štvrtok hovorca izraelskej armády vyzval na evakuáciu ôsmich dedín na juhu Libanonu pred plánovanou vojenskou akciou.

Libanonské štátne médiá následne informovali o sérii izraelských leteckých útokov v tejto oblasti.

Prímerie medzi Tel Avivom a Bejrútom vstúpilo do platnosti 16. apríla. Pôvodne malo vypršať v nedeľu, medzičasom však bolo predĺžené o tri týždne do polovice mája.

Libanonská vláda verí, že rokovania s Izraelom pripravia pôdu pre trvalé ukončenie vojny, ktorá sa začala, keď militantné hnutie Hizballáh 2. marca - dva dni po začiatku americko-izraelských útokov na Irán z konca februára - spustil ostreľovanie Izraela s cieľom pomstiť zabitie iránskeho najvyššieho duchovného vodcu Alího Chameneího.

Aj keď sa počet útokov medzi Izraelom a Hizballáhom počas prímeria výrazne znížil, obe strany v nich pokračujú a vzájomne sa obviňujú z jeho porušovania. Tel Aviv navyše vyslal svoje pozemné jednotky na juh Libanonu s cieľom vytvoriť bezpečnostnú zónu, v rámci ktorej ničí pohraničné dediny.
