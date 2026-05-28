Libanon: Pri izraelských útokoch zahynulo 11 osôb
Päť ľudí zahynulo podľa ministerstva pri leteckom útoku na budovu v meste Sidón, vrátane dvoch žien.
Autor TASR
Bejrút 28. mája (TASR) - Izraelské štvrtkové útoky na juhu Libanonu si doposiaľ vyžiadali najmenej 11 mŕtvych, vrátane dvoch detí, a 21 zranených, oznámilo libanonské ministerstvo zdravotníctva. Medzi obeťami sú aj viacerí členovia jednej rodiny, informuje TASR podľa agentúr AFP a DPA.
Päť ľudí zahynulo podľa ministerstva pri leteckom útoku na budovu v meste Sidón, vrátane dvoch žien. Ďalších 21 osôb, medzi ktorými bolo aj päť detí, utrpelo zranenia
V ďalšom vyhlásení rezort uviedol, že „útok izraelského nepriateľa dnes za úsvitu, zameraný na vozidlo v meste Adlún v okrese Sidón, si vyžiadal šesť obetí, vrátane dvoch detí, ich matky a otca“.
Podľa libanonskej agentúry NNA išlo o rodinu, ktorá bola v dôsledku vojny medzi Izraelom a militantným hnutím Hizballáh vysídlená. Izraelská armáda sa k týmto správam bezprostredne nevyjadrila.
Armáda Libanonu, ktorá nie je súčasťou konfliktu medzi Hizballáhom a Izraelom, vo štvrtok oznámila, že jeden z jej vojakov zahynul pri izraelskom leteckom útoku v provincii Nabatíja.
Smrť jednej vojačky potvrdil aj Izrael. Dvadsaťročnú seržantku Rotem Janajovú zasiahol v stredu dron vyslaný militantami. Pri incidente utrpeli zranenia aj dvaja záložníci.
Izraelská armáda v stredu oznámila rozšírenie ofenzívy v južnom Libanone. Všetky oblasti na juh od rieky Zahrání vyhlásila za bojové zóny a opätovne vyzvala tamojších obyvateľov, aby sa presunuli na sever od nej.
IDF v uplynulých dňoch vydala sériu evakuačných výziev pre konkrétne mestá a obce. Stredajšie oznámenie je prvým varovaním od začiatku prímeria zo 16. apríla, ktoré platí pre celú oblasť južného Libanonu, uviedol denník The Times of Israel (TOI), podľa ktorého sa pokoj zbraní už z veľkej časti rozpadol.
