Libanon: Pri nálete na zdravotné stredisko zahynulo 12 zdravotníkov
Autor TASR
Bejrút 14. marca (TASR) - Najmenej 12 zdravotníckych pracovníkov zahynulo pri izraelskom leteckom útoku na zdravotné stredisko v južnom Libanone, uviedlo v sobotu libanonské ministerstvo zdravotníctva. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Ministerstvo vo vyhlásení vyjadrilo „zármutok nad smrťou zdravotníkov v Burdž Kalávíja, ktorí zahynuli pri izraelskom nálete na zdravotné stredisko v meste,“ a dodalo, že „12 lekárov, záchranárov a zdravotných sestier, ktorí boli v tom čase v službe, bolo zabitých a jeden zdravotník bol zranený,“ pričom záchranné operácie stále prebiehajú.
Ministerstvo uviedlo, že to bol „už druhý útok na sektor zdravotníctva v priebehu niekoľkých hodín“, po útoku na Sawaneh, pri ktorom zahynuli dvaja záchranári spojení s libanonským militantným hnutím Hizballáh a jeho spojencom, hnutím Amal.
Iránom podporovaný Hizballáh vtiahol Libanon do vojny na Blízkom východe, keď zaútočil na Izrael v reakcii na zabitie iránskeho najvyššieho vodcu ajatolláha Alího Chameneího pri americko-izraelských útokoch. Izrael reagoval spustením vzdušných úderov v Libanone a nasadil vojakov v pohraničných oblastiach.
