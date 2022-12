Pri streľbe na konvoj v Libanone zomrel člen misie OSN

Bejrút 15. decembra (TASR) - Na juhu Libanonu bol zabitý írsky člen mierových jednotiek OSN a ďalší traja utrpeli zranenia po tom, ako sa ich konvoj dostal pod paľbu. Informovala o tom vo štvrtok agentúra AFP s odvolaním sa na zdroje OSN a írsku armádu.



Írska armáda spresnila, že na konvoj dvoch obrnených vozidiel s ôsmimi osobami, smerujúci do hlavného mesta Bejrút, niekto strieľal z ručných zbraní. Štyria ľudia boli následne prevezení do nemocnice neďaleko mesta Sajdá.



"Jeden vojak bol po príchode do nemocnice vyhlásený za mŕtveho. Ďalší je po operácii vo vážnom stave. Ďalších dvoch vojakov s ľahkými zraneniami ošetrujú," dodala írska armáda.



Dočasné sily OSN v Libanone (UNIFIL) uviedli, že k "incidentu" došlo neďaleko dediny Akbíja, tesne mimo oblasti pôsobenia síl pozdĺž libanonsko-izraelskej hranice. Vo veci už začali vyšetrovanie.



Dočasné sily OSN v Libanone vznikli v roku 1978 s cieľom strážiť hranice medzi Libanonom a Izraelom – krajinami, ktoré sú fakticky vo vojnovom stave. V regióne pôsobí takmer 10.000 členov tejto misie.