Libanon: Rozhodnutie o zákaze aktivít Hizballáhu je nezvratné
Izrael v utorok pokračoval v intenzívnych úderoch na ciele Hizballáhu v Libanone a povolil svojim vojakom prevziať kontrolu nad ďalšími strategickými pozíciami na juhu krajiny.
Autor TASR
Bejrút 3. marca (TASR) - Rozhodnutie libanonskej vlády o zákaze vojenských aktivít militantného hnutia Hizballáh je podľa prezidenta Džúzífa Awna „nezvratné“. Vyjadril sa tak na stretnutí s veľvyslancami z krajín tzv. kvinteta - Francúzska, Spojených štátov, Kataru, Saudskej Arábie a Egypta. TASR o tom píše s odvolaním na agentúru AFP.
Hizballáh v pondelok odsúdil bezprecedentné rozhodnutie libanonskej vlády, ktorá mu zakázala jeho vojenské aktivity. Hizballáh tvrdí, že vláda by sa namiesto toho mala postaviť útokom Izraela.
Izrael v utorok pokračoval v intenzívnych úderoch na ciele Hizballáhu v Libanone a povolil svojim vojakom prevziať kontrolu nad ďalšími strategickými pozíciami na juhu krajiny. Libanonská armáda v reakcii stiahla niektorých svojich vojakov z pozícii pri izraelskej hranici.
Awn na stretnutí vyzval krajiny kvinteta, „aby zatlačili na Izrael s cieľom zastaviť jeho agresívne útoky proti Libanonu“.
Uznesenie vlády o zákaze vojenských aktivít Hizballáhu prišlo v reakcii na zapojenie sa militantného hnutia do konfliktu na Blízkom východe. Bojovníci, ktorých Irán dlhodobo podporuje finančne aj zbraňami, v noci na pondelok vystrelili na sever Izraela rakety, čo vyvolalo odvetné útoky. V úderoch Izrael pokračoval aj v utorok. Cieľom útokov sú podľa neho veliteľské centrá a muničné sklady v Bejrúte.