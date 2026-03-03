Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Libanon sa dohodol na odklade volieb. Schváliť to musí aj parlament

Na archívnej snímke poslanci libanonského parlamentu v Bejrúte. Foto: TASR/AP

Toto rozhodnutie súvisí s obnovením vojnového konfliktu medzi Izraelom a libanonským proiránskym hnutím Hizballáh.

Autor TASR
Bejrút 3. marca (TASR) - Libanonskí lídri sa dohodli na pláne odložiť parlamentné voľby naplánované na máj a predĺžiť mandát súčasného parlamentu o dva roky. Toto rozhodnutie súvisí s obnovením vojnového konfliktu medzi Izraelom a libanonským proiránskym hnutím Hizballáh, informovala agentúra Reuters.

Podľa nemenovaných vysokopostavených zdrojov sa na tomto kroku v utorok dohodli prezident Džúzíf Awn, premiér Nawáf Salám a predseda parlamentu Nabí Barrí. Túto zmenu však ešte musí schváliť 128-členný libanonský parlament, a to väčšinou poslancov.

Libanon, kde sa parlamentné voľby konali naposledy v roku 2022, bol v pondelok opäť zatiahnutý do vojnového konfliktu, ktorý sa začal v noci na pondelok raketovým a dronovým útokom Hizballáhu na Izrael. Izraelská armáda v reakcii na to spustila odvetné údery na juh Libanonu, údolie Bikáa a južné predmestia libanonskej metropoly Bejrút, ktoré sú baštami proiránskeho hnutia.

Hizballáh ako dôvod pre svoje útoky na Izrael uviedol spoločnú izraelsko-americkú vojenskú operáciu v Iráne, ktorá sa začala v sobotu 28. februára. Pri útoku na Teherán prišiel o život iránsky najvyšší vodca Alí Chameneí.

Po odvetných úderoch izraelskej armády, pri ktorých zahynuli desiatky ľudí, a po vstupe Hizballáhu do konfliktu sa v Libanone ešte viac prehĺbil dlhodobé rozpory týkajúce sa postavenia tejto formácie na politickej scéne a v spoločnosti. Hizballáh je totiž jedinou libanonskou frakciou, ktorá si po občianskej vojne v rokoch 1975–90 ponechala svoje zbrane.
