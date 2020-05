Libanon sa na štyri dni zatvorí, počet nakazených prudko stúpol

Bejrút 12. mája (TASR) - Libanonská vláda nariadila "úplné uzavretie" krajiny na štyri dni. V utorok po zasadnutí kabinetu o tom oznámil prezidentský úrad. Libanon sa totiž snaží zastaviť druhú vlnu nákazy novým koronavírusom, ktorá sa zrýchlila posledné tri dni, informovala tlačová agentúra Reuters.



Zatvorenie začne platiť od stredy od 19.00 h miestneho času (18.00 h SELČ) a skončí sa v pondelok o 05.00 h (04.00 h SELČ). Netýka sa to zdravotníckej sféry, poľnohospodárstva či potravinárskeho priemyslu.



"Občania sa musia zdržiavať doma a chodiť von len v naliehavých prípadoch," povedala novinárom po zasadnutí kabinetu ministerka pre informácie Manál abd as-Samadová, ktorú citovala agentúra AFP.



Libanon oficiálne oznámil 870 prípadov ochorenia COVID-19 vrátane 26 úmrtí.



Libanonské úrady v posledných dňoch varovali pred novou vlnou nákazy, pretože počet prípadov prudko stúpol na najvyššiu doterajšiu úroveň. Skok nastal po tom, čo vláda uvoľnila niektoré karanténne obmedzenia.



Krajina zasiahnutá ekonomickou krízou sa začala minulý mesiac pomaly otvárať po dlhých týždňoch karantény, ktorá situáciu ešte viac zhoršila. Pritom to bola najhoršia ekonomická kríza od občianskej vojny z rokov 1975 - 1990.



Premiér Hasan Dijáb pripísal vinu za nárast infekcií niektorým nezodpovedným ľuďom, ktorí porušili vládne opatrenia proti koronavírusu.



Medzi novými nakazenými sú repatriovaní libanonskí občania, ktorí sa v posledných týždňoch hromadne vracali do krajiny.