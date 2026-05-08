Libanon sa pripravuje na rokovania s Izraelom
Autor TASR
Bejrút 8. mája (TASR) - Libanonský prezident Džúzíf Awn sa v piatok stretol s vedúcim delegácie, ktorú sa Bejrút chystá vyslať do Washingtonu na plánované budúcotýždňové rokovania s Izraelom. Napriek diplomatickým snahám o mier hlásili v piatok obe strany vzájomné útoky, informuje TASR podľa agentúry AFP.
Awnova kancelária potvrdila, že s vedúcim delegácie Simonom Karamom diskutoval o prípravách na stretnutie libanonskej, americkej a izraelskej delegácie, ktoré je naplánované na budúci štvrtok vo Washingtone.
Prezident Karamovi poskytol „pokyny, v ktorých sú uvedené pevné pozície Libanonu týkajúce sa rokovaní“. Anonymný libanonský predstaviteľ pre AFP potvrdil, že diplomat odcestuje čoskoro.
Libanonský minister zahraničných vecí Júsuf Radží v piatkovom vyhlásení uviedol, že cieľmi Bejrútu sú „konsolidácia prímeria, zabezpečenie stiahnutia Izraela z okupovaného libanonského územia a obnovenie plnej suverenity štátu nad jeho národným územím“.
Obe susedné krajiny sa vzájomne neuznávajú. V apríli začali viesť ich diplomati prvé priame rokovania za posledné desaťročia. Spojené štáty vyzvali aj na priame stretnutie medzi libanonským prezidentom Džúzífom Awnom a izraelským premiérom Benjaminom Netanjahuom.
Libanonská vláda dúfa, že rokovania s Izraelom pripravia pôdu pre trvalé ukončenie vojny, ktorú začalo militantné hnutie Hizballáh 2. marca, dva dni po americko-izraelských útokoch na Irán. Hizballáh raketami ostreľoval Izrael s cieľom pomstiť zabitie iránskeho najvyššieho duchovného vodcu Alího Chameneího.
Krajiny v apríli uzavreli aj prímerie. Na juhu Libanonu však napriek nemu dochádza k bojom a obe strany sa navzájom opakovane obvinili z jeho porušovania.
Piatkový izraelský útok na južný Libanon si vyžiadal najmenej štyri obete vrátane dvoch žien, informovalo tamojšie ministerstvo zdravotníctva.
Izraelská armáda zase potvrdila, že v niekoľkých mestách na severe krajiny sa v dôsledku ostreľovania z Libanonu rozozvučali sirény. „Izraelské vzdušné sily zachytili jeden raketový útok a ďalšie rakety dopadli na otvorené priestranstvá. Neboli hlásené žiadne zranenia,“ dodala armáda bez ďalších podrobností.
